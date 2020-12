Ex-Oxford, Nayara Moura viraliza ao revelar que virou ‘Rainha do Tarô’

A curiosa história de A curiosa história de Nayara Moura, jovem que viralizou na web nesta semana, chocou a internet. Após passar nas maiores universidades do mundo, Oxford e Harvard, a estudante mudou radicalmente sua vida.

Curiosa história de Nayara Moura no TikTok

Ainda no interior de Minas Gerais, em Divinópolis, Nayara conseguiu o improvável. De toda a América Latina, ela foi a única estudante a passar nas universidades de Oxford e Harvard, no ano de 2015. Quando conquistou esse feito, ela estava se formando em História pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG).

Na época, ela estudava inglês 9 horas por dia, antes de ir para Oxford, a faculdade que escolheu estudar. Tempos depois, sua vida mudou completamente.

Vídeo com final surpreendente viraliza na web

Quando achava que não podia impressionar mais com sua história, Nayara Moura revelou um final surpreendente. Em vídeo que viralizou no TikTok, ela começa contando como foi ir para os Estados Unidos e estudar em Oxford.

“E eu passei nas duas ao mesmo tempo. Tive que escolher e escolhi estudar em Oxford. Nesse processo seletivo eu fui a única da América Latina que passou. Depois disso eu passei em um mestrado no grupo Esneca na Espanha.”

“Também me tornei expert em prevenção de violência de gênero e ia ser voluntária na Grécia num campo de refugiados com mulheres refugiadas”, listou ela.

Foi quando ela surpreendeu pelo final inesperado da sua trajetória. “Deixei toda minha carreira acadêmica e me tornei cartomante e taróloga, e hoje sou conhecida como ‘rainha do tarô’. Hoje tenho clientes pelo mundo inteiro e eu amo muito trabalhar com tarô”, contou ela.

Nayara Moura a ‘Rainha do Tarô’

Em seu perfil no Instagram, ela compartilha seu conteúdo sobre tarô. Após os vídeos no Tik Tok bombarem, ela começou a falar mais da profissão.

Em publicação recente, ela ironizou os haters que criticam seu trabalho. “Não aguento mais as pessoas falando que é o capeta que responde as minhas cartas sendo que sou eu que responde as minhas cartas. Eu estudo tarô todos os dias durante os últimos 7 anos”, disse ela.

Assista ao vídeo:

