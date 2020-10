Fábio Assunção se casa com Ana Verena; saiba como foi a união

Fábio Assunção, de 49 anos, e a advogada Ana Verena Pinheiro Gomes, 27, se casaram em uma cerimônia civil realizada na última quinta-feira (1), no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a celebração contou apenas com familiares e todos os presentes fizeram teste de Covid-19.

Casamento do ator

Por meio das redes sociais, o ator compartilhou uma foto do casamento na qual aparece sorridente ao lado da amada. A imagem também ganhou uma legenda apaixonada.

“Falar de quê? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje já é tudo. Ficamos pra chegar e chegamos, agora pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela. Compartilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar não estavam ausentes. Verena e Fabio. 01.10.2020. (Ana Verena que agora é Assunção!!!) Àṣẹ!!!”, escreveu.

Fábio e Ana estão juntos há poucos meses. Este é o terceiro casamento do ator, que já subiu ao altar com Priscila Borgonovi e Karina Tavares. Ele é pai de João, de 17 anos, e de Ella, 9.

Nova fase de Fábio Assunção

Vivendo uma ótima fase pessoal, Fábio Assunção tem compartilhado com os fãs e seguidores suas novidades e atividades por meio das redes sociais. Recentemente, ele chamou a atenção por causa do corpo sarado; o ator emagreceu 27 quilos e prepara para um novo personagem, que fará parte da série Fim, da TV Globo, baseado no livro homônimo de Fernanda Torres.

Em entrevista no programa Encontro com Fátima Bernardes, em junho, Fábio comentou que fazia dieta e atividades físicas havia cinco meses.

“Eu faço o Ciro e como são fases, pega ele mais novo até a morte dele, mais velho, então nessa primeira fase era importante ele estar em forma, e eu estava com 97 quilos.”, revelou.

Segundo Fábio, as mudanças na alimentação também deixaram a cabeça e o espírito melhores.