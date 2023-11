Fábio Júnior idade: carreira desde a infância

Um dos grandes nomes da música e televisão brasileira desde os anos 60, Fábio Júnior vai completar 70 anos de idade no dia 21 de novembro de 2023 e continua uma figura emblemática no cenário nacional. Relembre a carreira do artista!

Carreira de Fábio Júnior

Fábio Júnior deu seus primeiros passos na música nos início dos anos 60 em programas infantis da Band, como o Mini-Guarda, em que se apresentou com o grupo Os Namorados, e em 1968, aos 13 anos de idade, fez sua estreia como ator no teleteatro da TV Cultura, no episódio Um pássaro em meu Ombro. No ano seguinte, ele esteve também adaptação de O Feijão e o Sonho, romance do francês Orígenes Lessa.

Nesta época dos primeiros projetos na televisão e no mundo da música, ele não era conhecido como Fábio Júnior e chegou a assumir Fábio Galvão, seu sobrenome verdadeiro, e também o nome artístico Mark Davis.

Com o passar dos anos na década de 70, Fábio Júnior começou a conquistar maior espaço. Com carreira solo na música, ele lançou faixas como Don't Let Me Cry, uma de suas canções em inglês, e em 1976 lançou seu primeiro álbum, intitulado Fábio Júnior, que trazia as canções Carona, Novos Tempos, Tua Idade, entre outras.

Foi também durante este período que ele começou sua grande carreira na televisão. Em 1977 ele atuou em Nina e depois estrelou Ciranda, Cirandinha (1978), um de seus maiores sucessos, em que viveu Hélio, um rapaz de família pobre do ABC paulista que decidia abandonar os trabalhos como estivador, mecânico e vendedor de livros para seguir a paixão na música.

Em alta, pouco depois o ator estrelou um dos maiores sucessos da carreira, a novela Cabocla (1979), em que interpretava o mocinho Luís Jerônimo, de família abastada que depois de viajar para o interior vivia um romance com a humilde Zuca, interpretada por Gloria Pires, com quem o ator se casou na época.

Depois deste projeto, vieram muitos outros trabalhos que ele conciliou com a vida de cantor, como os filme Romeu e Julieta de 1980, as novelas Água Viva (1980) e O Amor é Nosso (1981), o programa Chico Anysio Show como convidado em 1982, o longa Pirlimpimpim (1982), os folhetins Louco Amor (1986) e Roque Santeiro (1985 - 1986) e muito mais.

Durante este período, ele também soltou os álbuns e EPs Fábio Jr (1979), Esses Moços (1980), Quero Colo/Pai (1980), Eu Me Rendo (1981), Fábio Jr (1981), Fábio Jr (1982), Intuição (1986), entre outros.

A carreira de Fábio Júnior na música continuou e o famoso tem lançamentos até os dias de hoje, como o single Mãe (2023), como o Padre Fábio de Melo, 50 e Tantos Anos (2022), Para de Reclamar (2020), com Mario Marcos, entre outros. Já a carreira de ator ganhou uma pausa entre o final dos anos 90 e os anos 2000.

Fábio ficou longe das telas desde a novela Corpo Dourado, em 1998, até 2010, quando atuou no especial de fim de ano Tal Filho, Tal Pai com Fiuk. Alguns anos depois, ele apareceu também apareceu no filme Qualquer Gato Vira-Lata 2 (2015), com a filha Cleo Pires. O famoso nunca mais esteve novelas, mas nos cinemas às vezes dá às caras. Nos últimos anos, ele atuou apenas em Me Tira da Mira (2022), com Cleo e Fiuk, e Fala Sério, Mãe (2017), como ele mesmo.

Quem são os filhos de Fábio Júnior?

Fábio Júnior tem cinco filhos, frutos de três de seus sete casamentos. A mais velha deles é Cleo Pires, de 41 anos, que nasceu em 1982, quando o pai era casado com a atriz Glória Pires, romance que durou entre 1979 e 1983.

Depois de Glória, Fábio Júnior se casou com a artista plástica Cristina Karthalian e então nasceu Tainá Galvão, em 1986, cantora assim como o pai, e que lançou nos últimos anos o single é Cheiro Bom (2020), com Mario Marcos.

Deste relacionamento também veio ao mundo Krizia em 1986, que se formou em medicina veterinária, e Fiuk em 1990, um dos filhos mais famosos do cantor. Ele também seguiu carreira na música e na televisão e recentemente esteve no filme Tração (2023).

O quinto e último filho de Fábio Júnior é Záion, de 14 anos de idade. O caçula é fruto do sexto casamento dele, com a atriz e modelo Mari Alexandre. O menino ainda não seguiu a carreira dos pais no mundo dos famosos.

