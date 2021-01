Relembre os 7 casamentos de Fábio Jr e suas ‘almas gêmeas’

Conhecido por suas canções que falam de amor, o cantor Fábio Jr., de 67 anos, também leva o romantismo para sua vida pessoal. Além da música, o galã chama atenção e desperta a curiosidade do público, pelo número de casamentos que já teve na vida.

Quantas vezes Fábio Jr. se casou?

Embora se acredite em um grande número de casamentos, na verdade Fábio Jr. já subiu ao altar 7 vezes. Em busca de sua “alma gêmea”, ele se casou e separou por diversas vezes, com famosas e anônimas. Saiba sobre os relacionamentos e filhos do artista!

1º casamento de Fábio Jr. foi com Tereza de Paiva Coutinho

Embora já estivesse inserido no meio artístico, Fábio se casou com uma mulher que não era famosa. Aos 23 anos, ele se uniu a Tereza de Paiva Coutinho.

Em 1976 ele subiu ao altar pela primeira vez, mas com três anos, a união chegou ao fim, e o cantor não teve nenhum filho neste relacionamento. Na época, ele surpreendeu a família ao anunciar que se casaria.

Gloria Pires foi a segunda “alma gêmea” esposa do cantor

Fábio Jr. e Gloria Pires formaram um casal conhecido pela mídia. A atriz e o cantor começaram a se envolver nas gravações da novela ‘Cabocla’, em 1979.

Do relacionamento nasceu Cleo, primeira filha do artista. Mas a separação do casal foi conturbada, e a atriz foi criada pelo marido de Gloria, Orlando, com quem se casou depois de Fábio. Apesar do afastamento, primogênita já declarou na mídia que tem um bom relacionamento com o pai.

Terceiro casamento de Fábio Jr foi com Cristina Karthalian

Fábio Jr. se casou com a artista plástica Cristina Karthalian em 1986 e a relação durou por quatro anos. Neste casamento, Fábio teve os filhos: Fiuk, Krizia e Tainá. Dentre os herdeiros, Fiuk e Tainá seguiram os passos do pai na carreira artística.

Apesar da separação, os dois continuaram amigos, inclusive, após o término o cantor passou um tempo morando com a ex para ficar perto dos filhos.

Guilhermina Guinle foi a quarta esposa de Fábio Jr

O cantor teve um longo relacionamento com a atriz Guilhermina Guinle. Eles começaram a se relacionar na novela ‘Antônio Alves, Taxista’, e na época ela tinha 18 anos.

Com três anos de namoro, em 1993, eles então decidiram se casar. Porém, o relacionamento chegou ao fim depois de cinco anos de união.

Casamento com Patrícia de Sabrit foi o mais curto

O relacionamento foi relâmpago e polêmico. Eles se conheceram em 2001 e namoraram por apenas dois meses até subirem ao altar. Apesar da expectativa de Fábio Jr, eles ficaram juntos por apenas três meses.

Sexto casamento do cantor foi com Mari Alexandre

Mari Alexandre se casou com Fábio Jr em 2007. Dentro do casamento, eles tiveram Zaion, o filho mais novo, e último do cantor até o momento.

Porém, a relação chegou ao fim de maneira conturbada, em 2010. Segundo os boatos da época, o motivo para a separação é que a ex-Casa dos Artistas havia se tornado evangélica.

7º casamento de Fábio Jr foi com Maria Fernanda Pascucci

Fábio Jr anunciou que se casaria pela sétima vez em 2016. Após alguns anos juntos, ele decidiu se casar com a ex-bancária Maria Fernanda Pascucci. Apesar de ser anônima, o cantor de ‘Alma Gêmea’ a conheceu por ela ser ex-presidente de um de seus fã clubes.

O relacionamento de sete anos perdura até hoje. Há dois anos, para o canal no YouTube de Maria Cavalcante, filha do comediante Tom Cavalcante, Fábio revelou que já não gostaria de ter mais filhos, embora Maria Fernanda tenha esse desejo.

Quais são os filhos de Fábio Jr?

Fábio Jr é pai de Krizia, Tainá Galvão, Fiuk, Cleo e Záion.

Cleo é filha do segundo casamento de Fábio, com a atriz Glória Pires. Com Cristina Karthalian, seu terceiro casamento, ele teve Krizia, Tainá, e Fiuk. No sexto, com a modelo Mari Alexandre, teve Záion. Fábio Jr. O cantor ainda não tem filhos com Fernanda Pascucci, sua sétima esposa.