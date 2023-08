Antes e depois: fotos de Eliane Giardini jovem, Agatha em Terra e Paixão

A atriz Eliane Giardini, 70, está no ar em "Terra e Paixão" interpretando Agatha. A famosa, que hoje é uma das mais respeitadas figuras da teledramaturgia brasileira, começou a carreira bastante jovem e já esteve em dezenas de novelas da Globo, além de peças de teatro e filmes. Curioso para saber como era Eliane Giardini jovem? Confira o antes e depois da artista.

Fotos de Eliane Giardini jovem

A carreira de Eliane começou de forma inesperada quando seu tio, que estava prestes a gravar um filme, a convidou para fazer parte do projeto. Quando terminou de gravar, ela foi convidada para participar de um grupo de teatro onde conheceu o ator Paulo Betti, que veio a ser seu marido entre 1973 e 1997. A paulista seguiu trabalhando no teatro ao mesmo tempo que estudava na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) ao lado do então namorado.

Antes de estrear na Globo, a atriz trabalhou nas extintas TV Tupi e Manchete, além da Bandeirantes. Foi em 1990 que a paulista conquistou seu primeiro trabalho na emissora carioca, interpretando Lucinda na minissérie "Desejo". Conheceu o mundo das novelas no ano seguinte ao entrar para o elenco de "Felicidade" (1991), de Manoel Carlos, mas o reconhecimento veio de fato em 1993 ao viver a personagem Dona Patroa, em "Renascer".

Nos anos seguintes, esteve em "Irmãos Coragem" (1995), "Explode Coração" (1995), "Torre de Babel" (1998), para citar algumas. Um de seus papéis mais marcantes foi Nazira, em "O Clone" (2001), assim como Indira em "Caminho das Índias" (2009). Também é lembrada pela Muricy de "Avenida Brasil" (2012).

Os trabalhos mais recentes de Giardini na Globo foram "Amor de Mãe" (2021), "Órfãos da Terra" (2019) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017). Agora, ela retorna ao horário nobre como Agatha em "Terra e Paixão".

A atriz também fez muitas minisséries, especiais e seriados. Entre os mais marcantes estão "Antares" (1994), "Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados" (1995), "Comédia da Vida Privada" (1995), "Brava Gente" (2000), "Os Normais" (2001), "A Casa das Sete Mulheres" (2003), "Um Só Coração" (2004) e "Capitu" (2008).

Já entre seus papéis no cinema, estão "O Amor está no Ar" (1997), "Uma Vida em Segredo" (2001) ou "Olga" (2004). O trabalho mais recente foi em 2019 com o filme "Deslembro".

Também atuou em mais de 20 peças de teatro, sendo "Intimidade Indecente", ao lado de Marcos Caruso, a mais recente.

Quem é o marido da atriz?

Eliane Giardini está solteira atualmente. A atriz é bastante reservada e quase não fala sobre sua vida pessoal, além de não assumir um relacionamento há anos.

O único casamento que Eliane assumiu publicamente foi com Paulo Betti, com quem a atriz manteve um relacionamento por mais de 30 anos.

Mesmo depois do divórcio, Eliane e Paulo trabalharam juntos novamente - os dois começaram a carreira na mesma época. Mais recentemente, os atores estiveram no filme "A Fera na Selva" (2017) e formaram um par romântico na novela "Órfãos da Terra" (2019).

Giardini é mãe de duas filhas, frutos do relacionamento com Betti. Juliana, 46 anos, a primogênita, seguiu os passos dos pais e trabalha como atriz, diretora e cantora. A herdeira também mantém um canal no YouTube.

A segunda filha de Eliane Giardini e Paulo Betti é Mariana, 42. A caçula também trabalha na área artística como assistente de arte e já trabalhou na Globo, fazendo parte das equipes da novela "Amor de Mãe" e do seriado "Justiça 2". Ela é casada com o músico Quito Ribeiro, com quem tem um filho, Joaquim, 2.

Em entrevista à revista Veja, em junho de 2022, a atriz afirmou que não está a procura de um par, mas segue "atenta".

