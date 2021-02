Famosas de cabelo curto: 15 estilos para se inspirar

Certamente você já deve ter visto algumas famosas de cabelo curto. Os cortes em diferentes estilos – mais comportados, despojados ou modernos – estão conquistando cada vez mais mulheres.

O comprimento acima dos ombros, principalmente os que deixam a nuca de fora, estão entre as tendências para cortes de cabelo em 2021. Além da praticidade e da rapidez nos cuidados, ficam bem em diferentes tipos de cabelo e dão um ar contemporâneo, deixando o visual mais marcante.

E o mais importante para quem pretende adotar o estilo curtinho nos fios é procurar um bom profissional e conversar bastante, para que ele entenda exatamente o que a cliente quer. Assim, evitam-se arrependimentos, já que se trata de uma mudança muitas vezes mais radical.

15 famosas de cabelo curto

Para quem gosta de mudar e quer criar coragem para encarar a tesoura, algumas fotos das famosas de cabelo curto podem servir como inspiração! Veja quem já adotou:

Ana Furtado

Em 2020 a apresentadora do programa “É de Casa” adotou fios curtinhos e bem repicados. O corte ganhou ainda mais estilo com as diferentes tonalidades de loiro, sendo a raiz um pouco mais escuras e as pontas mais claras.

Deborah Secco

Uma verdadeira camaleoa, Deborah já provou que gosta mesmo de mudar. Ela já teve inúmeros estilos diferentes nos cabelos. Recentemente, entre um personagem e outro, manteve os fios curtíssimos por um período. E, depois, ainda chegou a descolorir.

Nanda Costa

A atriz adora mudanças no visual. Já teve um corte com as laterais e a nuca mais curtinhas. E, em outra fase, também chegou a ter os fios curtos descoloridos. Recentemente ela disse estar com saudade e com vontade de “tosar” novamente.

Fernanda Paes Leme

Sempre cheia de estilo, a atriz e apresentadora já teve sua fase na lista das famosas de cabelo curto. O corte chamado pixie cut – mais curto nas laterais e com fios mais compridos na parte superior da cabeça – é uma tendência que segue em alta.

Erika Januza

A atriz não tem medo de mudanças no visual. Já teve os cabelos mais compridos ou mais curtos, além de tranças, que foi o mais recente. Depois, ao tirá-las, optou por manter os fios curtos, mostrando que o estilo também fica ótimo nos cacheados e crespos.