Farofa da Gkay 2023: datas, onde vai ser e o que já sabemos

A Farofa da Gkay 2023 já tem data para acontecer! Mais uma vez, a influenciadora digital Géssica Kayane, de 30 anos, vai comemorar seu aniversário em uma festa que contará com centenas de convidados famosos, shows e até um tapete vermelho para as celebridades exibirem seus looks.

Quando vai ser a Farofa da Gkay 2023?

A festa da Gkay de 2023 será realizada nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, de segunda a quarta, conforme anunciado na página do evento no Instagram. O local da Farofa ainda não foi divulgado, mas o evento ocorreu no Marina Park Hotel, em Fortaleza, no Ceará, nos últimos dois anos. O anúncio oficial deve ser feito nas próximas semanas.

As primeiras atrações já começaram a ser divulgadas. Neste ano, se apresentam os cantores Wesley Safadão, Felipe Amorim, o DJ Pedro Sampaio e o grupo É o Tchan - os demais nomes serão anunciados nos próximos dias. Os shows acontecem durante as três noites de evento, que também conta com sets dj's ao longo da festa.

Neste ano, Gkay também está divulgando alguns dos convidados mais famosos que estarão presentes. O primeiro da lista é o influenciador digital Carlinhos Maia, com que a youtuber fez as pazes durante a Farofa de 2021. Outros nomes confirmados são Mariely Santos, Malu Borges e Pequena Lo.

Ainda não há informações se a festa será transmitida novamente. No ano passado, a influenciadora digital firmou uma parceria com o Globoplay e Multishow, que exibiram ao vivo os shows dos três dias de evento. A famosa também fretou um avião para levar parte dos convidados até Fortaleza, mas ainda não anunciou se repetirá a dose neste ano.

O que é a Farofa da Gkay?

A Farofa da Gkay é um evento organizado pela influenciadora digital Gessika Kayane desde 2017 para comemorar seu aniversário, em 3 de dezembro. Inicialmente, a festa durava apenas um dia, mas devido à enorme repercussão nas redes sociais, a farra cresceu a cada ano e hoje é um festival de 3 dias de duração.

Além do investimento milionário por parte da dona da festa, a Farofa da Gkay conta com patrocinadores que fornecem bebidas, comidas, brindes, entre outros. Vale lembrar que a famosa paga as diárias de todos os convidados que ficam hospedados durante os três dias no hotel onde acontece o evento, além de todos os gastos com alimentação.

Gkay já revelou que a Farofa passará por mudanças neste ano e perderá uma de suas principais atrações: o darkroom, um ambiente privado onde é proibido a entrada de celulares ou qualquer outra forma de fazer registros, para onde vão os casais que querem um local mais reservado durante a festa. Ao Gshow, a influenciadora adiantou que o formato da festa será diferente.

A Farofa cresceu tanto que ganhou sua própria página no Instagram, que soma mais de 2,5 milhões de seguidores, e um documentário.

Quem é Gkay?

A paraibana Gkay ficou famosa na internet em 2013, quando começou a gravar vídeos de humor. O jeito bem humorado da moça cativou os internautas, e logo começou a ganhar milhares de seguidores nas redes sociais. Depois de conquistar a web, a comediante partiu para os palcos e para a TV. Em 2017, fez seus primeiros shows de stand-up e, dois anos depois, participou do programa "Os Roni", lado de Whindersson Nunes, no Multishow. Também esteve em "Dra. Darci" (2020), no mesmo canal.

Hoje, Gkay não produz mais conteúdo para YouTube e foca em sua página no Instagram, que conta com 20,2 milhões de seguidores, e no TikTok, onde soma outros 21,1 milhões. A famosa também segue carreira como atriz e já atuou nos filmes "Carnaval" (2021) e "Um Natal Cheio de Graça" (2022), ambos da Netflix. Com o sucesso, a fortuna de Gkay já passou já passou da casa dos milhões.