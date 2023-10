Fat Family hoje: como estão os integrantes do grupo?

O grupo Fat Family, bastante conhecido nos anos 2000, retornou à ativa em 2023. Originalmente formado por oito músicos, a banda hoje conta com apenas três integrantes que voltaram aos palcos em comemoração aos 25 anos de carreira. As apresentações também acontecem em homenagem a Deise, que faleceu em decorrência de um câncer de fígado em 2019.

Celinho Cipriano | Fat Family hoje

Celinho, hoje com 54 anos, não faz mais parte do grupo Fat Family. O músico deixou a banda logo após a pandemia e hoje segue uma carreira bastante diferente.

O cantor mora atualmente nos Estados Unidos, onde é pastor na Life Church Orlando. Celinho também é embaixador da marca de produtos para casa e cozinha "Vovó Doidona".

O músico é casado com Isley Nogueira Cipriano, com quem tem um filho, Celio Cipriano Neto. Discreto, o pastor não faz publicações em suas redes sociais desde março deste ano, quando costumava postar fotos ao lado da família e do novo trabalho.

Simone Cipriano

Simone é uma das três irmãs que ainda fazem parte do Fat Family hoje. A artista está em turnê ao lado das outras integrantes, comemorando mais de duas décadas da formação do grupo. Atualmente, ela também integra o time de jurados da competição musical "Canta Comigo", na Record.

Desde o retorno do grupo aos palcos, Simone tem feito participações em programas de televisão ao lado das irmãs. Nos próximos meses, a artista tem shows marcados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Simone tatuou o rosto da irmã Deise em seu antebraço, como uma forma de homenagear a artista, em abril deste ano. Ela não tem filhos.

Sueli Cipriano | Fat Family hoje

Há poucas notícias sobre Sueli Cipriano atualmente. A artista entrou para o grupo apenas em 1999, três anos depois do início. No mesmo ano, o segundo álbum da banda foi lançado, intitulado "Fat Festa".

A cantora permaneceu no grupo até 2016, mas, ao contrário de outros integrantes, não seguiu carreira solo. Atualmente, Sueli não está nas redes sociais, e não há informações sobre qual carreira ela optou por seguir. O que se sabe é que ela tem um filho, Denner.

Suzete Cipriano

Suzete Cipriano segue os mesmos passos da irmã Simone e ainda faz parte do grupo Fat Family, saindo em turnê com as outras duas artistas. A cantora também é uma das juradas do "Canta Comigo".

Nas redes sociais, Suzete tem postado dezenas de fotos e vídeos sobre o retorno da banda, além de divulgar suas participações no time de jurados do programa da Record. A cantora é mãe de Anthony Cipriano.

Recentemente, a cantora também participou de programas de televisão ao lado das irmãs, incluindo o Altas Horas, na Globo.

Kátia Cipriano

A cantora é quem completa o trio da atual formação do Fat Family e também faz parte da bancada de jurados da mesma competição musical da Record. Kátia é mãe de três filhos: Daiana, Daniel e Jordan.

Em 2016, Kátia foi convidada para participar do reality show "Além do Peso", do programa Hoje em Dia, na Record. No entanto, a cantora deixou a competição na primeira semana depois de descobrir que estava grávida do terceiro filho.

Kátia, assim como Celinho, Suzete e Simone, passou pela cirurgia de redução de estômago em 2005.

Celinha Cipriano

Celinha Cipriano deixou o Fat Family há mais de 10 anos, em 2011, para se dedicar à carreira como cantora gospel, mudando o sobrenome artístico para Batista.

Desde então, a cantora já lançou os álbuns "Tua Palavra" (2011), "Um Novo Tempo" (2013) e "Teu Espírito" (2015). Atualmente, ela atende pelo nome de Célia Soul e é organizadora do grupo ADORE, um encontro de adoradores de Deus. Em sua bio no Instagram, Celinha diz que é "adoradora" do Fat Family.

Quantos já morreu do Fat Family?

Dois cantores que fizeram parte da formação original do Fat Family já faleceram. Um deles foi Sidney, que deixou o grupo em 2006 para seguir carreira solo como cantor gospel. O artista faleceu em 2011, aos 46 anos, vítima de um AVC, deixando a esposa Márcia e duas filhas.

Deise, a irmã caçula, morreu em 2019, aos 39 anos de idade, devido a um câncer de fígado. A artista deixou uma filha, Talita Cipriano.

