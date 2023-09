Sandy e Paulinho Vilhena juntos: relembre romance dos anos 2000

Após o anúncio do divórcio de Sandy e Lucas Lima, um nome que acabou entre os mais comentados das redes sociais foi o do ator Paulinho Vilhena, que nada teve a ver com a separação da dupla. Para quem se pergunta o motivo que levou o famoso a ficar em alta por causa do assunto é devido a um romance que a cantora viveu com o artista duas décadas atrás, quando trabalhou com ele lado a lado em uma série da TV Globo.

A popularidade da dupla Sandy & Junior e por Paulinho Vilhena ser um dos galãs jovens mais cobiçados da época, o casal acabou se tornando um dos mais falados nos anos 2000. Por conta disso, após Sandy terminar seu longo casamento com Lucas Lima, nas redes sociais, muitos fãs fizeram brincadeiras sobre um retorno da cantora de 40 anos com o artista, que hoje está com 44 anos.

Alguns usuários das redes sociais até fizeram piadas comparando a situação de Sandy com a de Wanessa Camargo, que após se separar do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de união, em maio de 2022, voltou a namorar com um antigo affair, Dado Dolabella, com quem namorou nos anos 2000, mesma época em que Sandy estava com Paulinho Vilhena.

Quanto tempo Sandy e Paulo Vilhena namoraram?

Sandy e Paulo Vilhena namoraram durante sete meses e meio, eles se separaram em agosto de 2000 e nunca revelaram o motivo que levou ao término. A cantora tinha 17 anos na época e o ator 21 anos de idade. Eles se conheceram por causa da série Sandy & Junior (1998 - 2002), que tinha a dupla de irmãos como protagonistas e Paulinho como um dos galãs da história.

Na primeira temporada da série, o personagem de Paulo Vilhena, Gustavo, fazia par romântico com Fernanda Paes Leme, que vivia Patty, e era o garoto mais cobiçado do colégio. A partir do segundo ano da produção, Gustavo se envolvia com Sandy na história e pouco depois a dupla começou a namorar também na vida real.

Em entrevista ao podcast Quem pode, Pod, de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, em agosto de 2023, Sandy revelou que era virgem quando namorou com Paulinho Vilhena e nunca chegou a ir para a cama com o ator. Lemes, que também estava na série como a personagem Patty, disse que ficou com Paulo antes do relacionamento com Sandy nascer e chegou a perder a virgindade com o artista.

Após as revelações das famosas no podcast, o ator Paulinho Vilhena se pronunciou no Instagram. Ele postou trecho do vídeo em que Sandy comentou o relacionamento passado e escreveu: "recebi esse vídeo em vários grupos de amigos, aquela resenha de brothers. Confesso que só 2 coisas me deixariam mais orgulhoso que essas lembranças do meu passado, no âmbito afetivo. Os fatos do meu presente! Meu casamento com a Maria Luiza Silveira, agora, de Vilhena Moraes e a paternidade de Manoela Silveira de Vilhena Moraes".

Paulo Vilhena e a esposa Maria Luiza estão juntos desde 2020. O casal selou a união em junho de 2023, quando a advogada já estava grávida do primeiro bebê do casal. A menina nasceu no dia 15 de agosto. Pouco antes disso, em julho, o famoso chegou a participar do reality show No Limite, mas resolveu desistir da competição logo no começo para estar perto da família durante o período e acompanhar o nascimento da filha.

Sandy e Lucas Lima

Sandy e Lucas Lima ficaram casados por 15 anos, mas no total o relacionamento da dupla chegou aos 24 anos de união. Eles começaram a se relacionar em 1998, mas terminaram algum tempo depois e só voltaram a ficar juntos em 2001, depois do romance de Sandy com Paulinho Vilhena. Eles tiveram mais algumas idas e vindas, mas se mantiveram juntos, até que em 2008 subiram ao altar.

O primeiro e único filho do casal nasceu em 2014 e se chama de Theo. Hoje o menino tem 9 anos de idade e a cantora não publica fotos de seu rosto. As únicas aparições do herdeiro, que são raras, ocorrem apenas em fotos que está de costa ou de forma que não mostre sua identidade. A artista já falou várias vezes sobre o assunto em entrevistas, inclusive no podcast de Lemes e Ewbank, e contou que não deseja exposição para o filho e quer que ele decida quando for mais velho se quer ser famoso.

Para a surpresa de muitos fãs, Lucas Lima e Sandy anunciaram o divórcio no dia 25 de setembro, em um post no Instagram. Segundo a publicação do músico, não houve "briga, mágoa ou traumas", mas o casal decidiu seguir por caminhos diferentes. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva (...) A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", declarou.

