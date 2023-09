Lavínia Vlasak é casada? Atriz está com 47 anos

Dona de personagens marcantes de várias novelas das décadas de 90 e 2000, Lavínia Vlasak deu uma sumida nos últimos anos do mundo dos folhetins, mas a famosa de 47 anos continua nos holofotes ao se destacar em reprises. Depois de O Rei do Gado, a artista também aparece em Mulheres Apaixonadas, atual trama do Vale a Pena Ver de Novo. Com a exibição de seus trabalhos, o público fica curioso para saber mais da vida pessoal da famosa, como quem ela é casada hoje em dia!

Com quem a Lavínia Vlasak se casou?

Atualmente Lavínia Vlasak é casada com o empresário e economista Celso Colombo. Eles se conheceram há pouco mais de duas décadas atrás, no início de 2001, e deram início a um relacionamento que foi oficializado no altar em 2007.

No extinto programa Faustão na Band, em fevereiro de 2023, Lavínia Vlasak revelou como conheceu o amado, já que ele não é do mundo dos famosos como ela. O primeiro encontro do casal foi inusitado, na sala de espera de um consultório médico. A dupla então acabou se gostando e iniciou um romance, que desde então nunca acabou.

Lavínia Vlasak deu a luz ao primeiro filho do casal um ano depois do casório. Felipe Colombo veio ao mundo em dezembro de 2023 e hoje está com 14 anos de idade. Alguns anos depois, em fevereiro 2012, a famosa deu a luz novamente, desta vez de uma garota. A menina, que ganhou o nome de Estela, assim como a personagem de Lavínia em Mulheres Apaixonadas, está com 11 anos atualmente.

Lavínia Vlasak não expõe os filhos e suas redes sociais não contam com fotografias ao lado dos adolescentes. Alguns raros cliques das crianças já ocorreram na rua por alguns veículos de comunicação, durante passeios da família da famosa. Ambos contam com contas no Instagram, mas são perfis fechados apenas para familiares e amigos.

Na mesma entrevista que cedeu para Fausto Silva em que falou sobre como conheceu o marido, Lavínia Vlasak disse que não sabe se os filhos seguirão o mesmo caminho que ela e acabarão trabalhando na televisão, mas afirmou que percebeu que eles tem talento para o ofício quando contou com a ajuda da dupla para treinar alguns textos.

Antes de se casar com Celso Colombo, Lavínia Vlasak teve um outro marido. Entre 1992 e 1997, ela foi casada com o ator Jorge Pontual, galã da época, e conhecido por novelas como O Dono do Mundo (1991). Lavínia tinha 16 anos quando subiu ao altar e o ator 25. Com um término amigável, a famosa não saiu do relacionamento com problemas com o famoso e já disse em entrevistas que até hoje tem bons sentimentos em relação a ele.

Por onde anda a Lavínia Vlasak

Lavínia Vlasak está longe das novelas desde 2019, quando atuou em Bom Sucesso para interpretar novamente a ex-modelo Natasha Oliver, personagem de Totalmente Demais (2015). Desde então, ela não tem aparecido mais em folhetins, mas não se afastou totalmente do público porque é muito presente nas redes sociais. No Instagram e no Tiktok, a atriz publica muito conteúdo sobre sua vida pessoal, como treinos e viagens, e também do âmbito profissional, aparecendo como garota propaganda de diversas marcas.

Antes de trabalhar em Bom Sucesso e Totalmente Demais, a atriz passou por um período de afastamento das novelas, assim como atualmente. Ela até fez participações em algumas séries, mas não tinha um papel em folhetins desde 2011, quando esteve em Insensato Coração como Ursula. Antes disso, ela trabalhou por alguns anos na Record TV, em que esteve em sucessos como Vidas Opostas (2006 - 2007) e Prova de Amor (2005 - 2006).

Nas redes sociais, sempre que um folhetim da famosa está em reprise, muitos fãs comentam sobre a vontade de ver a artista de volta às telinhas com novos projetos. Enquanto novas séries ou filmes não aparecem no currículo de Lavínia, o jeito e acompanhar seu dia a dia pelas redes.

