Jurados The Voice 2022: conheça os 4 times do reality musical

A nova temporada do reality show musical da TV Globo ganhou estreia nesta terça-feira (15) e está cheia de novidades. Além de contar com uma nova apresentadora, também tem gente nova entre os jurados do The Voice 2022. Gaby Amarantos já deu às caras no programa antes e agora é uma das técnicas da competição.

Quem são os jurados do The Voice 2022?

Os jurados The Voice 2022 são Michel Teló, Iza, Lulu Santos e Gaby Amarantos. Os três primeiros são veteranos no programa, já Gaby é uma novidade. A famosa entra no time de jurados The Voice 2022 para substituir Carlinhos Brown, que deixou a atração musical após 9 anos.

A cantora paraense já foi jurada na versão mirim do programa, o The Voice Kids, e também apareceu na competição adulta como assistente de Lulu Santos na fase das batalhas da temporada de 2013, mas é técnica oficial do The Voice pela primeira vez.

Entre os jurados The Voice 2022 veteranos, Michel Teló é o técnico que mais venceu temporadas até agora. Em seis edições - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 - o campeão da temporada pertencia ao time de Teló.

Iza já venceu uma vez, em 2020. A cantora é uma das adições mais recentes do quadro de técnicos e é jurada do programa desde 2019. Lulu Santos foi campeão em 2014 e está no quadro de jurados desde a primeira edição.

Participantes que foram aprovados no 1º programa da temporada

Mila Santana - Time Gaby Amarantos

Mariana Rosa - Time Gaby Amarantos

Dgê - Time Iza

Val Andrade - Time Iza

Bete de Castro - Time Iza

Mel Fernandes - Time Lulu

Gisele de Santi - Time Lulu

Neto e Felipe - Time Michel Teló

Makem - Time Michel Teló

Camila Malkov - Time Michel Teló

O The Voice vai ao ar às 22h25, depois da novela Travessia, nas terças e quintas-feiras.

Nova temporada fica sob comando de Fátima Bernardes

Além de Gaby Amarantos entre os jurados The Voice 2022, a temporada ganha mais duas novidades: a apresentadora Fátima Bernardes e também a atriz Thais Fersoza, responsável pelos bastidores.

Depois de uma década a frente do Encontro, Fátima Bernardes deixou o programa matinal para apresentar o The Voice. Ela fica no lugar de André Marques, que ficou a frente da décima edição do programa, para substituir Tiago Leifert. O jornalista e ex-apresentador do BBB apresentou o The Voice da primeira edição até a décima, mas precisou deixar as gravações do programa por motivos pessoais - uma doença diagnosticada em sua filha - e foi substituído por Marques.

André não ficou muito tempo no programa e em 2022 deixou o quadro de funcionários da TV Globo. Agora, Fátima Bernardes é responsável pelo novo ano da competição musical.

Já nos bastidores, quem apresenta tudo ao público é a atriz e apresentadora Thaís Fersoza, esposa de Michel Teló. Quem ocupou o cargo de Fersoza nos últimos anos foi Jeniffer Nascimento, que ficou responsável por mostrar os bastidores do programe entre a oitava e décima edição. Atualmente, Jeniffer atua como Jéssica na novela Cara e Coragem.

