Nova temporada estreou no dia 15 de novembro e já contou com 10 aprovados.

The Voice Brasil com Fátima: horário do programa hoje, dia 17/11)

O The Voice Brasil está de volta com sua 11ª temporada e conta com duas exibições por semana, nas terças e quintas-feiras. Hoje (17), o segundo programa apresentado por Fátima Bernardes irá ao ar e mais uma leva de artistas será aprovada para os times dos técnicos do reality show musical. Confira o horário da atração para não perder nada!

Qual o horário do The Voice Brasil 2022 hoje, quinta-feira (17)?

O The Voice Brasil começará hoje, quinta-feira (17), às 22h25, depois da novela Travessia. Este será o segundo episódio da 11ª temporada do programa. O reality ainda está na fase das audições às cegas, em que os times dos jurados Michel Teló, Lulu Santos, Iza e Gaby Amarantos estão sendo montados.

De acordo com a programação oficial da Rede Globo - disponível para consulta no site da emissora - o reality show musical ficará 1 hora e 20 minutos no ar hoje. Depois, a partir das 23h55, quem assume a programação é a novela Verdades Secretas II, que encerra a noite de quinta-feira.

O The Voice Brasil é exibido duas vezes na semana, nas terças e nas quintas, e pode ter alteração de horário de acordo com o cronograma do canal. No entanto, o reality vem sempre depois da novela Travessia.

Cantores que foram aprovados até agora

Time Gaby Amarantos

Mila Santana

Mariana Rosa

Time Iza

Dgê

Val Andrade

Bete de Castro

Time Lulu Santos

Mel Fernandes

Gisele de Santi

Time Michel Teló

Neto e Felipe

Makem

Camila Malkov

Como assistir ao vivo

Para assistir o The Voice Brasil ao vivo existem duas opções, ambas gratuitas. A primeira delas é a mais simples: sintonizando na TV Globo de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Caso você esteja longe de casa ou não tenha uma televisão, é possível assistir ao vivo online pelo seu computador, celular, tablet, entre outros dispositivos. Para isso, será necessário ter uma conta gratuita na Globoplay.

1 - Acesse o endereço https://globoplay.globo.com/

2 - Clique em "entrar" e depois em "cadastre-se"

3 - Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

4 - Selecione a caixinha "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade"

5 - Aperte o botão "cadastrar"

6 - Depois, use seu login e senha para entrar na plataforma

7 - Clique na aba "Agora na TV" no horário do programa e pronto!

Como assistir depois online

Caso perca a exibição ao vivo do The Voice Brasil, você precisará ser assinante de algum pacote da Globoplay para conseguir assistir o reality show na íntegra. Nesta caso, você fará o mesmo processo para criar uma conta gratuita (descrito acima), mas depois clicará em "assine agora" e escolherá um pacote - Os valores do streaming variam de R$ 14,90 a R$ 89,90.

Se preferir não pagar nada, não conseguirá assistir o programa na íntegra, mas ainda poderá conferir os trechos e apresentações da atração na página oficial do The Voice Brasil no Gshow (https://gshow.globo.com/realities/the-voice-brasil/).

