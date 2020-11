Felipe Neto é indiciado por ‘corrupção de menores’; entenda a polêmica

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou no dia 5, nesta quinta-feira, Felipe Neto por corrupção de menores. O indiciamento teria ocorrido logo após uma denúncia anônima relatar que o youtuber teria publicado conteúdo impróprio para menores de 18 anos em seu canal. A denúncia relata ainda que o digital influencer não teria colocado classificação etária no suposto conteúdo.

Nesta sexta-feira (6), Felipe Neto recorreu às redes sociais para afirmar que está sendo ‘vítima de uma articulação bolsonarista’. Além disso, o youtuber se diz tranquilo com as acusações e que vai esperar na Justiça.

“Faço questão de divulgar eu mesmo: Baseado em denúncias caluniosas feitas pela articulação do ódio bolsonarista, um delegado decidiu me indiciar sem apurar nada ou fazer qualquer investigação. Confiamos inteiramente na justiça. Já esperávamos isso e estamos 100% tranquilos”, disse Neto.

O youtuber ainda divulgou uma nota de sua assessoria de imprensa em que ressalta ter ‘prestado esclarecimentos necessários’ à Justiça. Em seguida, o famoso reitera que ‘nunca praticou crime algum’.

Nota da assessoria de imprensa de Felipe Neto

“Por meio de sua assessoria de imprensa, Felipe Neto reitera que o inquérito está apurando as mesmas falsas acusações e desinformações. Todas há meses vêm sendo cometidas e articuladas por membros da extrema-direita, fortemente incomodados com as críticas ao governo Bolsonaro”, diz trecho.

Representantes do youtuber ainda afirmam que o mesmo tentou prestar esclarecimentos. Mas ‘sem tomar nenhum depoimento ou realizar qualquer investigação, decidiu indiciá-lo’. “Confiante no Poder Judiciário, o youtuber permanece absolutamente convicto e tranquilo de que nunca praticou crime algum. Felipe Neto acrescenta que, quando começou a se manifestar vigorosamente contra os absurdos do governo Bolsonaro, já estava preparado para enfrentar todos os tipos de ataques cometidos pela articulação do ódio, desde a propagação de notícias às falsas acusações, associando Felipe a crimes, na tentativa de destruir sua imagem e reputação”, conclui assim, a nota.

O que diz a Polícia Civil?

A Polícia Civil informou em nota à imprensa que o Felipe Neto está sendo acusado de divulgar material impróprio para crianças em seu canal no YouTube. “O youtuber e influenciador foi indiciado por divulgar material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal do YouTube e por não limitar a classificação etária dos vídeos com conteúdo e linguajar inapropriado para menores”.

A Polícia Civil informou que as investigações foram iniciadas após o expediente do Ministério da Justiça. Além disso, reiteram que analisaram vídeos e postagens nas redes sociais do famoso, e constataram que não houve classificação etária.

