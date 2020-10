Em postagens no Twitter, youtuber Felipe Neto disse que ‘um dia a população descobrirá que foi enganada por achar que o MTST é monstruoso’

Felipe Neto pede desculpas ao MTST por piadas feitas no passado

O youtuber Felipe Neto, que recentemente está em rota de colisão com bolsonaristas, usou as redes sociais para se desculpar com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) .

O que ele disse?

Em sua conta no Twitter, Felipe Neto pediu desculpas sobre “piadas idiotas”, como ele mesmo disse na postagem, feitas no passado contra o MTST e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Um dia a população brasileira vai descobrir q foi enganada e ludibriada pra achar q o MTST é algo monstruoso. Quando descobrirem a verdade, vai ficar todo mundo pasmo de como uma mentira tão horrenda durou tanto. Pra quem quiser ver um outro lado: https://t.co/PLX1SEFb0z pic.twitter.com/3HVrKtYQbR — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) October 7, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O youtuber escreveu: “Um dia a população brasileira vai descobrir que foi enganada e ludibriada pra achar que o MTST é algo monstruoso. Quando descobrirem a verdade, vai ficar todo mundo pasmo de como uma mentira tão horrenda durou tanto”.

Felipe Neto ainda coloca o link do site do MTST e prints de reportagens onde são mostradas ações sociais dos movimentos, como entrega de moradias e alimentos .

E prosseguiu: “Eu mesmo contribuí pra isso, com piadas idiotas em vídeos antigos. Até mesmo na saga Minecraft, brincando sobre o ‘Boulos invadir minha casa’. O MTST tem minha promessa de nunca mais fazer piadas do tipo, q ajudam a perpetuar o estereótipo mentiroso”.

Saiba mais: Felipe Neto e Bolsonaro estão na lista dos 100 mais influentes do mundo pela Times

Candidato a prefeito em São Paulo, Guilherme Boulos, alvo das piadas de Felipe Neto, comentou a atitude do youtuber em suas redes. “Belo gesto do Felipe Neto! Combater as Fake News é essencial pra democracia!”, escreveu.

Em outra postagem, Boulos disse que ‘O MTST já entregou mais casas que muito governo’. “É um movimento que luta por dignidade, num país que tem mais imóvel abandonado do que gente sem teto. Valeu pela força, meu caro”, postou no Twitter.

Por fim, o youtuber ainda postou: “Significa q o MTST é perfeito? Não. Tem gente q faz ou fala coisa errada? Sim. Como tudo na vida, está em constante evolução e mudança”.