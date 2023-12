Filha de Ivete Sangalo faz gesto especial em show; veja

Na última quarta-feira, 20, a cantora Ivete Sangalo fez um show o Maracanã, no Rio de Janeiro, para um show comemorativo de 30 anos de carreira. Quem também subiu ao palco foram as filhas gêmeas da cantora, Marina e Helena, que deram um show de simpatia.

As herdeiras não só dançaram ao lado da cantora baiana, como distribuíram sorrisos e beijos para a plateia e, uma delas, fez um gesto de coração com as mãos, que repercutiu nas redes sociais.

As meninas também foram clicadas assistindo à mãe da área exclusiva na frente do palco. Ao ver Marina prestigiando a apresentação enquanto estava nos ombros do pai, Ivete derreteu-se de amor pela cena.

Nas redes sociais, os internautas também comentaram sobre o carisma de ambas. "Eu fiquei encantada quando suas filhas entraram! As carinhas de felicidade delas, foi lindo demais!", escreveu Rosana Lucas (@rosanalucasoba) no X. "As filhas de Ivete Sangalo mostraram que herdaram tudo da mãe", publicou Sérgio Santos (@zamenza). "Ai, foi lindo o momento de Ivete Sangalo com as filhas, e ter compartilhado esse momento com seus fãs que a amam, perfeito!!! É muito bom ser fã da Ivete, ela nos apresentou duas fofas para nos emocionarmos!", comentou Adriana (@adrianaandra06).

Marina e Helena nasceram em fevereiro de 2018, fazendo com que Ivete ficasse de fora da programação do Carnaval pela primeira vez. Ivete deu início ao procedimento de inseminação artificial quando estava com 44 anos - ela já era mãe de Marcelo, hoje com 14 anos.

Conforme comunicado enviado pela cantora à imprensa na época, o parto estava previsto inicialmente para o dia 22 de fevereiro naquele ano, mas foi antecipado para o dia 10, quando Sangalo começou a sentir contrações. As meninas não precisaram ficar na incubadora. Ao contrário do que se imagina, as duas meninas não são gêmeas idênticas, ou seja, são bivitelinas.

Quem é o filho mais velho de Ivete Sangalo?

A famosa também é mãe de Marcelo Sangalo Cady, de 14 anos. O menino também acompanha a artista nas apresentações desde criança e, atualmente, toca percussão junto a banda da cantora, fazendo sua estreia no carnaval de Salvador de 2023. O herdeiro também já aprendeu a tocar bateria, piano, baixo e guitarra.

Marcelinho, como é carinhosamente chamado pelos pais, soma mais de 300 mil seguidores em sua página no Instagram. O percussionista publica fotos no palco ao lado da mãe, além de sua rotina com os esportes - ele treina em academia, mas também pratica surfe, boxe e natação.

Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantora revelou que o garoto já começou a se relacionar com meninas da idade dele e conta tudo pra ela, que dá conselhos ao filho. “Marcelo me conta tudo. E o que eu digo a ele: ‘Meu filho, o que sua mãe quer lhe ensinar? Você precisa respeitar as meninas que você fica'".

Os três filhos da baiana são frutos do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady, 38. Os dois estão juntos desde 2008, mas só trocaram alianças oficialmente em 2011. Ivete Sangalo e Daniel Cady se conheceram na Baía de Todos os Santos enquanto o rapaz dava um mergulho - ao vê-lo, a famosa decidiu puxar papo.

