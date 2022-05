Ivete Sangalo fortuna: qual o patrimônio da cantora?

Ivete Sangalo é uma das mais famosas cantoras brasileiras. A baiana tem mais de 20 anos de carreira e possui inúmeras músicas bem-sucedidas, turnês de sucessos e dezenas de campanhas de publicidade. Com tamanho sucesso, Ivete Sangalo acumula uma fortuna de valor bilionário.

Qual o valor da fortuna de Ivete Sangalo?

O valor estimado da fortuna de Ivete Sangalo é de U$275 milhões, equivalente a R$1,3 bilhão, de acordo com o portal especializado People With Money.

O público questionou o patrimônio da famosa após Marcelo, seu filho primogênito, colocar à venda seu PlayStation 4 para que pudesse comprar uma prancha de surfe. “A fortuna da Ivete avaliada em 1,3 bilhões de reais, e o filho dela vendendo um ps4 pra comprar uma prancha. Não tá fácil pra ninguém kkkkk”, escreveu uma usuária do Twitter. “A fortuna é da Ivete. Ela ainda tá viva ué, o dinheiro é dela. Se ela não quer dar luxo pro filho dela, ele que faça seus negócios”, defendeu outro internauta.

Além de Marcelo, Ivete ainda tem mais duas herdeiras, as gêmeas Helena e Marina. As garotas nasceram em 2018, por meio de um processo de inseminação artificial – na época, a cantora baiana estava com 45 anos de idade. Os três filhos da famosa são frutos do casamento com o nutricionista Daniel Cady, com quem ela mantém um relacionamento desde 2009.

A fortuna de Ivete Sangalo foi acumulada ao longo dos mais de 20 anos de carreira da cantora, que começou como vocalista da Banda Eva. Em 1999, se lançou se carreira solo e virou um dos maiores fenômenos do país, com hits lembrados até hoje como “Quando a Chuva Passar”, “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, “Abalou”, “Festa”, entre muitos outros.

A cantora também é reconhecida por ser um dos principais rostos do Carnaval e seus trios elétricos arrastam multidões na folia nordestina.

Além disso, Ivete é figura marcada na televisão e em ações publicitárias. Atualmente, ela é apresentadora do The Masked Singer Brasil, reality show da Rede Globo. A primeira temporada foi ao ar no final do ano passado, enquanto a segunda foi encerrada em abril deste ano.

Especial Ivete Sangalo na Globo

A Globo vai exibir o show especial de Ivete Sangalo em comemoração dos seus 50 anos nesta sexta-feira, às 22h35, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal. A apresentação será na cidade-natal da famosa, em Juazeiro, Bahia.

“O grande lance especial é que vai ser no dia do meu aniversário. Vou estar na minha cidade comemorando os meus 50 anos, comemorando esse novo ciclo que se encerra e que se começa”, disse a cantora. Ivete diz que quer levar ao público alegria, felicidade e música depois do período sombrio da pandemia. “Vai ser um show lindo! Estou preparando um cenário e um coração cheio de coisas boas para dividir com as pessoas”.

O especial será apresentado pelo ator Érico Brás. Inicialmente seria Marcos Mion, mas o famoso testou positivo para covid-19 e está em quarentena.

Além da Globo, a apresentação também será exibida no Multishow a partir de 00h10, horário de Brasília.

