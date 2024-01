O cantor João Carreiro, 41 anos, morreu na quarta-feira, 3 de janeiro, durante uma cirurgia cardíaca em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caru Comparin Corra, filha do artista, escreveu um texto emocionante para se despedir do pai. O sertanejo era casado com Francine Caroline.

Mensagem Filha de João Carreiro

Pelo Instagram, a filha de de João Carreiro publicou uma mensagem dizendo que o artista foi o "melhor pai" e mencionou a música "Till Forever Falls Apart" sobre o "para sempre".

"Você sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. todos nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro. Saiba a gente viveu nossa música favorita (Till Forever Falls Apart) e isso me trás um alívio absurdo. Cê sempre foi minha pessoa favorita e eu espero que mesmo sendo tarde, você descubra isso. Sei que eu nunca fui muito de demonstrar, mas todos os passeios de carro em que você viu se eu tinha acertado as notas e me deu bronca por fazer a oitava são especiais pra mim. Guardarei pra sempre você em mim. Eu te amo infinitamente pai. ❤️", escreveu a jovem.

Filha de joão carreiro faz texto emocionante após morte do pai

Músicas João Carreiro

Quem gosta de sertanejo certamente conheceu a dupla João Carreiro e Capataz, que surgiu em 2006 com um estilo "raiz". A trajetória musical começou cantando em bares e festas universitárias de Cuiabá (MT), mas a cidade de Campo Grande foi a escolhida pelos músicos para morar.

Apesar da semelhança no nome, João Carreiro não é filho de Tião Carreiro (1934-1993). O cantor escolheu o nome artístico em homenagem ao clássico sertanejo, um dos precursores da viola caipira.

Já na estrada como dupla, eles lançaram a música Bruto, rústico e sistemático, que chegou a fazer parte da trilha sonora da novela Paraíso, da TV Globo, em 2009.

Em 2014, a dupla se separou e João Carreiro deu início a sua carreira solo.