Filhas de Isabel Salgado: conheça as atletas Carol Solberg e Maria Clara

A ex-atleta brasileira Isabel Salgado deixou seu nome marcado na história do vôlei feminino. Ícone, a jogadora atuou na quadra e também na praia, além de disputar duas Olímpiadas. As filhas de Isabel Salgado, as também atletas Carol Solberg e Maria Clara, seguiram os passos da mãe no esporte e se tornaram grandes nomes do cenário brasileiro.

Quem são as filhas de Isabel Salgado?

Carol Solberg, 35 anos, e Maria Clara, 39, são filhas de Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei brasileira e ícone no esporte. Assim como Isabel, as duas fizeram e ainda fazem história no cenário brasileiro e mostraram ser tão talentosas como a mãe.

Maria Clara Salgado leva o nome da mãe, Isabel. É a filha mais velha entre as duas e também é jogadora de vôlei. Ela joga desde os 12 anos de idade e já ganhou três medalhas em Mundiais de vôlei, segundo o portal UOL. Ela começou a sua carreira no Flamengo quando em 2000 trocou a quadra pelas areias, assim como sua mãe.

Ela também jogou ao lado da irmã em janeiro de 2003. Porém, com a gravidez de Carol, ela passou a jogar com Raquel e depois Val. De acordo com o CBV, Maria e Carol foram vice-campeãs nas temporadas 2007 e 2014/2015, além de vice no Circuito Mundial de 2013. Maria chegou a abandonar as quadras em 2015 para dar à luz o seu primeiro filho, Joaquim, mas retornou com Rachel e depois Andressa. Maria está aposentada desde então.

Já Carol, aos 35 anos, ainda está na ativa e é uma das favoritas a disputar os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, na França. Ao lado de Bárbara, a brasileira e filha de Isabel Salgado domina o esporte nas areias como ninguém.

Ela começou na praia aos 9 anos, enquanto aos 11 já estava no time do Flamengo. De acordo com a CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, Carol e Maria jogaram juntas em 2003, mas teve que se afastar em 2012 pela gravidez. Em 2017/2018, ao lado de Maria Elisa foi campeã brasileira na temporada.

Em 2020, ela atuou ao lado de Talita revesando a posição de defensora e bloqueadora. Assim como a mãe, Carol também tem uma veia política. Em 2020, após a primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, a atleta e filha de Isabel Salgado soltou durante entrevista ao vivo no Sportv "Fora Bolsonaro", posição contra o atual presidente do Brasil.

Carol foi absolvida no STJD por seu protesto em 5 votos a 4. Ela chegou a levar uma advertência, mas o resultado converteu sua sentença.

Isabel Salgado se despede aos 62 anos

A triste notícia pegou todos de surpresa. Morreu aos 62 anos Isabel Salgado, ícone do vôlei de quadra e também de praia na quarta-feira, 16 de novembro de 2022. A causa da morte não foi divulgada pela família mas, segundo o jornalista Demétrio Vecchioli, no portal UOL, a ex-jogadora de vôlei havia sido diagnosticada com uma bactéria no pulmão.

Isabel iria integrar a equipe de transição do governo Lula, novo presidente do Brasil na parte de esportes. Nas redes sociais a atleta sempre fez questão de mostrar o seu lado político em favor do candidato do PT.

Isabel deixou cinco filhos e cinco netos, incluindo os atletas Maria Clara, Pedro e Carol Solberg. Já Pilar também é atleta de vôlei, enquanto em 2015 ela adotou Alison.

