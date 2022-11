Brasil é favorito na Copa do Mundo do Catar, com estreia prevista para o dia 24 de novembro

Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no Catar está em todo o vapor. Com os 26 convocados pelo técnico Tite, a equipe brasileira terá grandes desafios logo na primeira fase ao esbarrar na Suíça, Sérvia e Camarões. Serão três confrontos, mas que horas é o jogo do Brasil? Confira a data de estreia da equipe canarinho.

Aproveite e veja: Pode trabalhar na Copa do Mundo ou o trabalhador tem folga?

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar está marcada para quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia. Direto do Estádio Lusail, a partida tem início às 16h (horário de Brasília) pela primeira rodada do grupo G no campeonato.

O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões. Serão três rodadas na fase de grupos, onde somente os dois primeiros de cada grupo avançam até as oitavas de final. Em caso de empate, os critérios de desempate são a) saldo de gols, b) mais gols, c) confronto direto entre as equipes, d) menos cartões vermelhos e amarelos e e) sorteio da FIFA.

Todos os jogos do Brasil na fase de grupos serão no período da tarde, sendo 13h ou a partir das 16h, pelo horário de Brasília. Se avançar para as oitavas, aí os jogos serão às quatro da tarde. Nas quartas, meio dia.

Lembrando que torcedores que moram nos estados de Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também em Fernando de Noronha devem se atentar à diferença no horário.

Confira a tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022 e os horários.

Jogo do Brasil x Sérvia (1ª rodada do grupo G)

Quando: Quinta-feira, 24 de novembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail, no Catar.

Jogo do Brasil x Suíça (2ª rodada do grupo G)

Quando: Segunda-feira, 28 de novembro

Horário: às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974, no Catar.

Camarões x Jogo do Brasil (3ª rodada do grupo G)

Quando: Sexta-feira, 02 de dezembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail, no Catar.

+ Copa do Mundo 2022: convocações das 32 seleções para o Catar

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa?

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo serão transmitidos ao vivo na Globo, Sportv, GloboPlay e também no canal do Casimiro na Twitch e Youtube.

Como é a dona dos direitos de transmissão do campeonato na TV, a Globo transmite todos os jogos da Copa, seja do Brasil ou não, na TV aberta. A programação contará com novos programas, apresentadores escolhidos à dedo pela emissora, quadros e reportagens especiais com jogadores.

Já na TV fechada, os canais Sportv vão passar todos os confrontos da competição ao vivo. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para assistir pelo celular, dá para sintonizar no GloboPlay e assistir a retransmissão da Rede Globo de graça. Você só precisa se cadastrar com uma conta Globo e assistir no aplicativo também para computador, tablet ou até na smartv. Se for assinante, tem acesso completo dos canais Sportv na plataforma.

Outra opção é assistir no canal do Casimiro no Youtube e também na Twitch. O streamer vai transmitir um jogo por dia da Copa.

O que esperar do grupo G na Copa do Mundo 2022?

O grupo G conta com quatro grandes seleções. Não há como negar que o Brasil é o grande favorito ao lado da Sérvia, Camarões e Suíça. Sob o comando de Tite, a equipe canarinho vem forte para buscar o hexa e levar a taça dourada para casa.

Serão três rodadas na fase de grupos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate somente 1 para ambos os times na disputa. Quem terminar entre os dois primeiros lugares no grupo avança para as oitavas. Mas como vem as equipes no grupo G?

BRASIL: a Seleção Brasileira é a favorita no grupo G. Com grandes nomes em campo como Neymar, Casemiro, goleiro Alisson, Antony, Vinícius Junior e Militão, o elenco brasileiro deve passar com facilidade até as oitavas de final. Pode ter problemas com a Sérvia ou Suíça, que também enfrentou na fase de grupos da Copa de 2018. Mas assim como foi na edição passada, o elenco canarinho deve avançar sem maiores problemas.

SÉRVIA: a seleção vem preparada para brigar pela vaga nas oitavas de final. Com grandes nomes em seu plantel como Vlahovic, Tadic, Jovic e Kostic, o elenco vai dar trabalho aos adversários. A equipe da Sérvia, depois do Brasil, é a favorita para avançar.

SUÍÇA: Nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, a Suíça deixou a Itália para trás e se classificou em primeiro lugar para a competição da FIFA. Agora, quer repetir o sucesso e bom desempenho para se garantir nas oitavas de final do torneio. Com atletas como Xhaka, Zakaria, Seferovic, Shaqiri e Akanji, o elenco suíço vai pressionar os três adversários e brigar assim como a Sérvia e Brasil pela vaga.

CAMARÕES: A seleção de Camarões quer ser a zebra do grupo G. O elenco não é o favorito a brigar pela vaga até as oitavas de final, mas pode surpreender. Em seu elenco, traz jogadores como Choupo-Moting, estrela do Bayern de Munique que vive bom momento, além de Toko Ekambi, do Lyon, e Anguissa, do Napoli.

