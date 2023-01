Filhos de Boninho: quem são os herdeiros do diretor da Globo

Na imagem, Ana Furtado com Pedro, um dos filhos de Boninhos, e Isabella Furtado, a caçula do clã - Foto: Reprodução/Instagram/@aanafurtado/@abellafurtado

Responsável por diversos programas da TV Globo, mas especialmente conhecido como o Big Boss do Big Brother Brasil, Boninho é filho de Boni, que ocupou cargos de direção na Globo durante décadas, e está na mídia há muitos anos. Por isso, os filhos de Boninho e seus casamentos também se tornaram assunto entre o público que tem curiosidade sobre a vida pessoal do famoso.

Marianna é a filha mais velha de Boninho

Marianna Tamborindeguy de Oliveira é a mais velha entre os herdeiros, ela tem 37 anos de idade, e é filha de Boninho com a socialite Narcisa Tamborindeguy. Ela nasceu em setembro de 1984, quando os pais ainda eram casados, eles se separaram quando a garota tinha por volta dos 2 anos.

Marianna não seguiu a vida no mundo dos famosos como os pais e é graduada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rj), além de ter mestrado na área e também especialização em clínica psicanalista pelo Instituto de Psiquiatria - IPUB/UFRJ.

Ela é autora do livro "Por uma negatividade necessária: trauma, repetição e pulsão de morte" ao lado de Monah Winograd. Boninho já mostrou o rosto da acadêmica no Instagram durante uma festa de aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Pedro é filho de Boninho com Kátia D'Ávila

Pedro é o segundo entre os filhos de Boninho, ele tem 27 anos de idade e é fruto do relacionamento com Kátia D'Ávila, com quem esteve durante alguns anos na década de 90. O rapaz é bastante discreto e tem uma conta fechada no Instagram com apenas 249 seguidores.

O rapaz estudou nos Estados Unidos e se formou na Escola de Administração de Empresas da Universidade de Miami em Marketing e Gestão em Indústria Musical e de Entretenimento em 2019. Segundo o Linkedin de Pedro, ele chegou a estudar durante 1 ano, entre 2014 e 2015, na Universidade de Boston, também nos Estados Unidos.

Em março de 2022, ele começou a estudar na Le Cordon Bleu Brasil, instituição de ensino de culinário. Ainda de acordo com a página dele na rede social, ele terminará o curso em fevereiro de 2023.

Pedro também ganhou um vídeo na rede social do pai durante o aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Isabella é a filha caçula

Isabella Furtado é a caçula de Boninho e tem apenas 15 anos. A jovem nasceu em maio de 2007 e é fruto do casamento do diretor da Globo com Ana Furtado, seu relacionamento mais longínquo.

Diferente dos outros filhos de Boninho, a garota é mais presente nas redes sociais que os irmãos. Apesar de não seguir a carreira dos pais até agora, ela tem um Instagram com mais de 65 mil seguidores, entre eles famosos, como a humorista, atriz e apresentadora Tata Werneck e a ex-BBB Fani Pacheco.

Quem é a atual esposa de Boninho?

Boninho é casado atualmente com Ana Furtado, mãe de sua filha caçula. Este é o casamento mais longo do diretor da TV Globo, os dois estão juntos há mais de 20 anos. Em março o casal completará 27 anos de união e 23 de casamento.

A dupla se conheceu em 1996, quatro anos mais tarde, em 21 de março de 2000, eles subiram ao altar e oficializam a união. Desde então, nunca se separaram. É comum para o casal a troca de mensagens de amor e homenagens nas redes sociais. Eles também sempre postam fotos e vídeos juntos.

Casamentos anteriores

Antes de Ana Furtado, Boninho foi casado com Narcisa e Kátia D'Ávila. O casamento com Narcisa durou de 1983 a 1986. Em participação no programa de Tata Werneck, o Lady Night, em dezembro de 2022, Boninho fez uma piada sobre o relacionamento com Narcisa quando a socialite foi citada por Tatá. "Todo mundo comete algum erro na vida", comentou.

Narcisa também tem muitos elogios para o ex-marido, em setembro de 2022, ela polemizou ao fazer uma publicação no Instagram que criticava Boninho. "Deveria ter escolhido um pai muito melhor para você", escreveu em uma foto dedicada a filha, que depois foi apagada. Apesar da troca de farpas, eles não tiveram discussões públicas na mídia ou redes sociais.

Já Kátia foi casada com Boninho entre 1995 e 1998, período em que nasceu Pedro. Katia não é famosa e os dois não trocaram farpas publicamente. Ela não aparece em fotos com Boninho e nem mesmo as raras aparições do filho na web.

Leia também

Filhos da Bela Gil: conheça a família da filha de Gilberto Gil