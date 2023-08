Dupla sertaneja, Chitãozinho e Xororó são gêmeos?

Chitãozinho e Xororó são uma das duplas sertanejas mais conhecidas do país e todo mundo sabe - ou pelo quase todo mundo - que eles são irmãos. Mas o que pode virar uma dúvida na cabeça do público é se além de irmãos, eles também são gêmeos. Conheça a ligação dos cantores!

Chitãozinho e Xororó são irmãos, mas não gêmeos

Chitãozinho e Xororó não são gêmeos e a diferença de idade é de 3 anos e quatro meses. Chitãozinho, que na verdade se chama José Lima Sobrinho, é o mais velho deles. Ele nasceu em 5 de maio de 1954 e tem atualmente 69 anos. Xororó, que se chama Durval de Lima, veio ao mundo no dia 30 de setembro de 1957 e completará 66 anos de idade agora em 2023.

Filhos de Mario Lima, conhecido como Marinho, e Araci Prudêncio de Lima, eles são naturais de Astorga, no Paraná. Com mais de 50 anos de carreira, o sucesso começou em 1978, quando eles estouraram com a canção 60 Dias Apaixonado e conquistaram o primeiro disco de ouro da carreira. Outros hits vieram depois desse, como o álbum Amante Amada, que garantiu a eles disco duplo de platina, e a música Fio de Cabelo, do álbum Somos Apaixonados (1982), que vendeu 1,5 milhão de cópias no país, segundo informações oficiais da dupla.

No começo da caminhada na estrada da música, José e Durval adotaram o nome de irmãos Lima, mas foram rebatizados pelo radialista Geraldo Meirelles com o nome artístico pelo qual são conhecidos, Chitãozinho e Xororó, em referência a uma das canções de Athos Campos e Serrinha, segundo a biografia da dupla. Muitos sucessos fazem parte da carreira dos irmãos, como a famosa Evidências, música obrigatória em qualquer karaokê, Se Deus Me Ouvisse, Terra Tombada, Página de amigos, Pago dobrado, Sinônimos é claro, que já fez parte de trilhas sonoras de novelas como Escrava Isaura (2004), Além do Tempo (2015), Orgulho e Paixão (2018) e é tema de abertura do atual folhetim das 9, Terra e Paixão, além de muitas outras.

Em 2020, eles completaram cinco décadas na música, mas não puderam fazer a turnê planejada para 24 meses por conta da pandemia do covid-19. Assim, eles só puderem retornar aos palcos para dar início ao projeto em 2022 e gravaram um DVD especial em comemoração no Radio City Music Hall, em Nova Iorque. Nos próximos meses, a turnê de 50 anos vai passar por cidades como Foz do Iguaçu, Blumenau, Criciúma, entre outras.

Família

Chitãozinho é casado com Marcia Alves Lima, de 47 anos de idade, desde 2000. Ele é pai da cantora Aline Lima, de 39 anos, e o também cantor Alisson Lima, de 36 anos, frutos de seu casamento com Adenair Lima entre os anos 80 e 2000. Seu único filho do atual casamento é Enrico Lima, de 21 anos de idade, e também se lançou no mundo da música nos últimos anos.

Xororó é casado com Noely Pereira de Lima, de 63 anos, com quem está há mais de 40 anos. Eles são pais de dois nomes muitos famosos do mundo da música, Sandy e Junior. A dupla seguiu os passos do pai e do tio e fez história na música. Eles começaram a carreira muito cedo, ainda na infância, lançaram músicas, filmes, séries e encerraram a dupla em 2007. Em 2019, os irmãos retornaram aos palcos juntos para uma turnê especial de 30 anos de carreira, intitulada Nossa História.

Série José e Durval

E quem é fã de Chitãozinho e Xororó vai poder conferir uma série especial sobre a dupla, As Aventuras de José & Durval, novo lançamento da Globoplay. A produção lançou seus primeiros três episódios no dia 18 de agosto e soltará um por semana até o dia 22 de setembro, quando o oitavo e último episódio da história será adicionado a plataforma streaming.

Para interpretar Chitãozinho e Xororó, uma dupla de atores irmãos foi escolhida: Rodrigo Simas, de 31 anos, que vive Chitãozinho, e Felipe Simas, de 30 anos, que interpreta Xororó. A trama mostra a vida da dupla desde a infância e apresenta os obstáculos e louros da carreira no mundo do sertanejo.

Para assistir, é necessário ser assinante de algum pacote da Globoplay. Os valores variam de R$ 14,90 a R$ 89,90 e tem diferentes benefícios e combos. O plano pode ser contratado pelo site oficial da plataforma streaming. Assista ao trailer:

Leia também - Trilha sonora de Terra e Paixão: músicas da nova novela das 9