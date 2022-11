Filhos de Renato Aragão: quem é quem na família do Didi

Paulo, Ricardo, Renato Jr, Juliana e Lívian são os filhos de Renato Aragão. Os quatro primeiros são frutos do casamento do humorista com Marta Rangel, com quem ele manteve um relacionamento por 34 anos. Já a caçula é filha de Lilian Taranto, atual esposa do famoso.

Paulo Aragão é o primogênito - Filhos de Renato Aragão

O filho mais velho de Renato é Paulo Aragão, hoje com 62 anos. Ele é filho do humorista com Marta Rangel, de quem o 'Didi' se separou em 1991. Assim como o pai, ele também segue carreira na TV e cinema, mas por trás das câmeras.

Paulo foi diretor e produtor de alguns dos longas-metragens e programas de Os Trapalhões. Começou a trabalhar na produtora de seu pai aos 16 anos de idade e passou por vários cargos, de contra-regra até chegar ao cargo de diretor. O primogênito também dirigiu o humorístico A Turma do Didi, da Rede Globo, ao lado de Alexandrea Boury. Além da franquia dos Trapalhões, ele esteve na direção do filme Vestido para casar (2014).

Ricardo Aragão, Renato Júnior e Juliana Aragão

Além de Paulo, Renato Aragão tem mais três filhos do casamento com Marta Rangel: Ricardo, de 60 anos, Renato Junior, de 54 anos, e Juliana, de 45 anos.

Ambos Ricardo e Renato Junior também seguem carreira como diretores, redatores e produtores musicais, mas vivem de forma bastante discreta e não aparecem na mídia. Apenas Paulo possui uma conta no Instagram, mas é privada para amigos e família.

Renato foi produtor musical e redator dos programas A Turma do Didi (1998) e Aventuras do Didi (2010) e do filme Didi, e o Segredo dos Anjos (2014). Atualmente, ele é CEO e roteirista da Be Musical. Já Juliana Aragão é administradora de um buffet de festas infantil e também é bastante reservada.

Lívian é a filha caçula de Renato Aragão

Lívian é a caçula entre os filhos de Renato Aragão. Ela é fruto do casamento do humorista com Lilian Aragão, com quem ele mantém um relacionamento desde 1991.

A jovem de 23 anos é a única herdeira de Renato que segue carreira como atriz e aparece frequentemente na mídia - no Instagram, ela é seguida por mais de 2 milhões de pessoas.

A famosa começou a atuar com 4 anos de idade, quando fez algumas participações na sitcom A Turma do Didi e nos filmes Didi, o Cupido Trapalhão (2003), Didi Quer Ser Criança (2004) e Didi, o Caçador de Tesouros (2005). Nos anos seguintes, protagonizou ao lado de seu pai os especiais para a televisão O Segredo da Princesa Lili (2007) e Uma Noite no Castelo (2009).

Outros filmes de Renato Aragão que Lívian teve papéis de destaque foram em O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili (2006) e O Guerreiro Didi e a Ninja Lili (2008).

A atriz também esteve em novelas da Globo, incluindo Flor do Caribe (2013), Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e Tempo de Amar (2017).

Qual é o nome da esposa do Didi?

Renato Aragão é casado com Lilian Taranto desde 1991, com quem tem uma filha, Lívian. O humorista assumiu o novo relacionamento logo após o divórcio de sua primeira esposa.

A fotógrafa é seguida por mais de 500 mil pessoas nas redes sociais, onde posta cliques diários ao lado do marido Renato e até dancinhas. Lilian também sempre compartilha fotos ao lado da filha e vídeos rápidos com receitas fáceis de fazer em casa.

Em sua página no Instagram, Renato não perde a oportunidade de se derreter pela esposa. No aniversário de Lilian, ele publicou uma declaração para ela. "Hoje é o aniversário do amor da minha vida, um ser humano de luz, minha melhor amiga e companheira de todas as horas. Te desejo tudo de melhor nessa vida, hoje e sempre. Você merece! Muitas felicidades", escreveu.