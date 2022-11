Raul Gazolla é casado? Conheça a família do ex de Daniella Perez

Raul Gazolla é casado? Conheça a família do ex de Daniella Perez

Desde 2005, Raul Gazolla é casado com Fernanda Loureiro. O ator também já trocou alianças com Daniella Perez, com quem manteve um relacionamento até o ano do assassinato da atriz, e com a estilista Mariusa Palhares. O famoso tem uma filha biológica, mas assumiu a paternidade das duas enteadas.

Raul Gazolla é casado com Fernanda Loureiro

Raul Gazolla e Fernanda Loureiro são casados há 17 anos - eles oficializaram a união dois anos depois da separação do ator com sua segunda esposa.

Em entrevista à Caras um ano depois do casamento, o ator contou como que eles se conheceram uma vez quando ela ainda era casa. O ator e a treinadora de elenco se reencontraram dois anos depois, quando ambos já estavam solteiros novamente. Segundo ele, o "olhar bateu diferente" e desde então os dois começaram a namorar.

O casal não tem filhos, mas Raul assumiu a paternidade das duas filhas de Fernanda do casamento anterior, Luna, de 26 anos, e Milla, de 24 anos. Nas redes sociais, o ator sempre posta fotos ao lado das meninas.

Em entrevista ao Gshow em 2016, o ator contou um pouco sobre a rotina em casa com as filhas. "Daqui a pouco, uma ou outra vai sair de casa. Com certeza absoluta vou sentir muito pelo ninho vazio! Quando elas viajam isso fica um tédio. A gente já sabe que está lascado. Adoro movimentação em casa, com as amigas delas, os namorados”, disse.

Raul foi casado com Mariusa Palhares, mãe de sua filha

Raul também já foi casado com a estilista Mariusa Palhares, entre 2001 e 2003. Com ela, o ator teve sua única filha biológica, Rani, de 20 anos.

Apesar do breve relacionamento, os dois se separaram amigavelmente. Esse foi o primeiro casamento de Raul após a morte de Daniella Perez, com quem ele mantinha um relacionamento até o assassinato da atriz.

Em entrevista ao canal de Nelson Freitas no YouTube, o ator contou que após a morte de Daniella, foi bastante acolhido por Gloria Perez. Sua filha também é bastante próxima da autora e a chama de avó: "Ela sempre me acolheu, falou: 'Raul, estamos juntos, vamos passar por esses momentos juntos. Jamais esqueceremos isso e somos família. A minha filha Rani chama ela de 'vó'", disse.

Raul Gazolla e Daniella Perez

Em 1990, Raul Gazolla começou a namorar Daniella Perez, com quem logo se casou. O casal se conheceu durante as gravações de Kananga do Japão (1989), quando a filha de Gloria ainda era bailarina.

“Ela dançava muito, era uma grande bailarina, tinha todos os movimentos perfeitos. A gente ensaiava na casa da Glória. Um dia cheguei lá e começamos a trocar olhares. Depois fomos na cozinha beber água e dei um beijo cinematográfico nela, e depois dei outro, sem falar nada. Ela voltou para ensaiar e não acertava nenhum passo. Ficou desconcertada. Daí para frente, começamos a namorar e fiquei completamente apaixonado”, contou em entrevista ao podcast Inteligência Ltda em junho deste ano.

Raul e Daniella ficaram juntos até a morte da atriz em 1992, quando ela foi brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua, seu par romântico na novela De Corpo e Alma.

O ator ficou extremamente desnorteado com a morte da então esposa e pensou em se vingar do assassino, conforme relatado por ele no documentário Pacto Brutal, lançado pela HBO Max neste ano. "Eu virei um bicho, fiquei com muito ódio. Eu sei que não é um bom sentimento, mas não dá pra não ter naquele momento em que você sabe que sua mulher foi assassinada [...] o que veio no meu pensamento foi 'eu vou mastigar o pescoço desse filho da p*ta", contou.

Ele e Gloria Perez se tornaram bastante próximos após a morte de Dani. Atualmente, Raul está em Travessia, como Vandami, novela da autora no ar no horário das 21h.