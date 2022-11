Filhos do Ronaldo Fenômeno: quem são os herdeiros do jogador?

Filhos do Ronaldo Fenômeno: quem são os herdeiros do jogador?

Ronald, Alexander, Maria Sofia e Maria Alice são os filhos do Ronaldo Fenômeno. Ao longo de sua vida, o jogador teve alguns relacionamentos antes de se casar com a atual esposa, Celina Locks, que lhe renderam herdeiros. Dois deles são de mães diferentes, enquanto as mais novas são da mesma relação.

Ronald Nazário de Lima é o mais velho entre os filhos do Ronaldo Fenômeno

Ronald é o primogênito entre os filhos do Ronaldo Fenômeno, hoje com 22 anos. Ele é o único entre os herdeiros do ex-camisa 9 da seleção brasileira que já é maior de idade.

O rapaz é fruto do relacionamento de Ronaldo com Milene Domingues, comentarista esportiva e ex-jogadora. O menino nasceu em Milão, na Itália, e só veio para o Brasil quando tinha 12 anos.

Hoje, Ronald trabalha como DJ de música eletrônica. Seu último lançamento foi a faixa 'Espelho', em parceria com Mc Davi. Impedido de fazer shows na pandemia, ele também se tornou empresário e abriu a própria loja de bonecos inspirados em desenhos animados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DJ Ronald (@rnldmusic)

Alexander Nazário de Lima é o segundo filho

O segundo entre os filhos de Ronaldo Fenômeno é Alexander, hoje com 17 anos de idade. Ao contrário do primogênito, o garoto só foi reconhecido como um dos herdeiros do jogador quando já tinha cinco anos - foi solicitado um teste de DNA para confirmar a paternidade.

Alexander é fruto de um breve relacionamento de Ronaldo com a fisiculturista e esteticista Michele Umezu. Os dois, inclusive, já brigaram publicamente neste ano pela pensão do garoto. A mãe do rapaz afirmou que o jogador estava há três meses sem pagar os débitos alimentícios. Hoje, ele vive com a mãe e visita o pai em datas festivas.

Que dia o Brasil joga nas oitavas da Copa do Brasil 2022 no Catar?

Maria Sofia e Maria Alice Nazário de Lima

As duas filhas caçulas de Ronaldo Fenômeno são Maria Sofia, de 13 anos, e Maria Alice, de 11. Ambas são frutos do casamento do atleta com a ex-modelo Bia Antony, de quem se separou em 2012.

As duas irmãs também moram com a mãe. As meninas costumam aparecer na página do Instagram de Bia em fotos de datas especiais e comemorações.

A mais velha já mantém sua própria conta na rede social, mas não há publicações. Ela deixou apenas um link em sua bio de uma página no VSCO, aplicativo de edições de fotos, onde posta fotos de sua rotina e ao lado de amigas.

Quem o Brasil pega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022?

Quem é a atual esposa de Ronaldo Fenômeno?

Ronaldo Fenômeno está casado há oito anos com a modelo Celina Locks. O casal não tem filhos, mas a atual esposa do jogador mantém uma ótima relação com os quatro enteados.

Em entrevista à Quem, a modelo disse que os filhos do atual marido "sempre serão seus bebês". "Comecei o relacionamento com o Ronaldo há muitos anos e conheci os filhos dele quando eles eram muito pequenos. Quando você começa um relacionamento com a pessoa por amor realmente, você abraça tudo por amor. Então, eu abracei essa família por amor. Vivi muitas coisas com eles e sou muito feliz. Sou muito grata por ganhar essa família", disse.

Celina e Ronaldo se conheceram na casa de um amigo em comum enquanto iam para uma festa à fantasia, conforme relato por ela ao youtuber Matheus Massafera.

Além de modelo, Celina é influenciadora digital e empresária. Ela tem a sua própria linha de cosméticos, a Celine Locks beauty. No ano passado, também assumiu a presidência da Fundação Fenômenos, criada por Ronaldo em 2010, voltada para ações sociais. Nas redes sociais, ela é seguida por mais de 300 mil pessoas que a acompanham diariamente.