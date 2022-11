Quem o Brasil pega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022?

Um gol de Casemiro ajudou o Brasil a vencer a Suíça por 1 x 0 no estádio 974 na segunda-feira, o que também garantiu sua classificação para as oitavas de final.

Com a vitória do Brasil diante da Suíça por 1 a 0, a Seleção Brasileira está classificada para as oitavas da Copa do Catar. Líder do grupo G com seis pontos, os torcedores devem aguardar o fim da fase de grupos ao fim da semana para saber quem o Brasil pega nas oitavas de final do Mundial.

Mas apesar dos grupos ainda estarem bagunçados, dá para ter ideia quais serão os adversários dos brasileiros na Copa do Mundo.

Quais times o Brasil pode pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo?

O Brasil pode pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo as seleções de Portugal, Uruguai, Coreia do Sul ou Gana, a depender do resultado da fase de grupos.

A Seleção Brasileira está no grupo G, enquanto todas as quatro possíveis adversárias participam do grupo H no Mundial. De acordo com o chaveamento da FIFA, os dois melhores de cada grupo enfrentam os oponentes da chave ao lado.

O chaveamento das oitavas de final funciona da seguinte maneira: se o Brasil terminar em primeiro lugar, vai jogar contra o time que terminar em segundo no H, podendo ser Portugal, Uruguai, Coreia do Sul ou Gana. Mas se ficar em segundo, aí vai jogar contra a seleção que fechar em primeiro no mesmo grupo.

Para os especialistas em futebol não há dúvidas de que o rival mais difícil para o Brasil é Portugal, com Cristiano Ronaldo no elenco. Outro adversário complexo pode ser o Uruguai, velho conhecido da América do Sul.

Quando será as oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final na Copa do Mundo do Catar serão nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro.

Já o Brasil deve jogar na segunda-feira, 05 de dezembro, no Estádio 974 às 16h (horário de Brasília), ou na terça-feira, no Lusail Stadium.

Se o Brasil liderar os pontos do grupo G joga na segunda (05 de dezembro)

1º G x 2º H

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio 974

Se o Brasil ficar em segundo lugar de pontos no grupo G joga na terça (06 de dezembro)

1º H x 2º G

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Lusail

Como funcionam as oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final são o início do que é comumente chamado de rodadas eliminatórias, porque cada partida é de eliminação única a partir de agora - o chamado "mata-mata"

Não há pontos ganhos. Não há classificação. Há simplesmente um vencedor e um perdedor.

O que acontece se as partidas eliminatórias terminarem empatadas?

Deve haver um vencedor no dia no caso de cada partida das oitavas de final e nas partidas subsequentes da fase eliminatória. Se as equipes estiverem empatadas após os 90 minutos do regulamento, a partida vai para uma prorrogação de 30 minutos.

Se o impasse persistir após esses 30 minutos de prorrogação, a disputa de pênaltis determinará o time que avança para as quartas de final.

Os confrontos das oitavas de final são definidos antes do sorteio da Copa do Mundo. As equipes que terminam em primeiro lugar na fase de grupos enfrentam as equipes que são vice-campeãs em seus respectivos grupos.

