Quem são os filhos de Erasmo Carlos? Cantor deixa dois herdeiros

O cantor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, 22, aos 81 anos. O ícone da música brasileira teve três filhos, frutos do casamento com Narinha, falecida em 1995. Um deles, Alexandre Pessoal, morreu em 2014 após sofrer um acidente de moto. Veja quem são os filhos de Erasmo Carlos.

Quem são os filhos do cantor Erasmo Carlos?

Erasmo Carlos se casou na década de 70 com Narinha, com quem teve três filhos - a mulher faleceu em 1995 após sofrer uma parada cardiorrespiratória ao ingerir cianureto, aos 49 anos, colocando fim à sua própria vida.

O filho mais velho de Erasmo era Carlos Alexandre Pessoal, que faleceu em 2014 aos 40 anos de idade. O rapaz ficou oito dias em coma induzido depois de sofrer um grave acidente de moto, mas não resistiu. Ele já chegou ao hospital com um quadro grave de traumatismo craniano e lesões na região do tórax.

Alexandre era músico, assim como seu pai. Nas redes sociais, Erasmo se despediu do filho com uma homenagem: "A grandeza do amor é sempre se tornar inteiro mesmo perdendo uma grande parte... adeus meu gugu querido, jamais esquecerei você". O rapaz tinha como padrinho o cantor Roberto Carlos.

Além disso, Erasmo Carlos é irmão de Roberto Carlos? Entenda a relação

Gil Eduardo é o segundo entre os filhos de Erasmo Carlos

O segundo filho de Erasmo Carlos é Gil Eduardo. O rapaz é baterista e já fez parte do grupo Blues Etílicos, grupo brasileiro de blues que surgiu no Rio de Janeiro na década de 80.

Apesar de ser filho de famoso, Gil vive de forma discreta e não tem uma página no Instagram. O músico já apareceu algumas vezes nas redes sociais de Erasmo Carlos, em fotos de família e ocasiões especiais.

Leonardo Esteves é o filho caçula

O filho caçula de Erasmo Carlos é Leonardo Esteves. Assim como o pai, também está envolvido em negócios do ramo artístico.

Leonardo é o responsável pela administração dos negócios de Erasmo e também da gravadora Coqueiro Verde. Ele já foi questionado se não pretendia seguir carreira musical assim como seu pai, mas já declarou que nunca cogitou essa possibilidade. Ele também é um dos que mais fala com a imprensa, principalmente em relação à carreira do cantor.

O caçula também já apareceu algumas vezes nas redes sociais do pai, em homenagens de aniversário e reuniões de família.

Quem é a esposa de Erasmo Carlos?

Erasmo Carlos era casado com a pedagoga Fernanda Passos, de 32. Os dois mantiveram um relacionamento por 12 anos e nunca expuseram qualquer preocupação com a diferença de idade entre eles.

Em uma declaração publicada nas redes sociais em 2019, o cantor revelou que havia se casado no civil. "Após 7 anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais 2 de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves)...foi uma formalidade simples, porém meu coração estava em festa agradecendo à Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida...uhuuuu !!!", declarou-se Erasmo.