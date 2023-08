Jornalista tem dois filhos fruto do primeiro casamento

Filhos da Renata Ceribelli: repórter do Fantástico é mãe de gêmeos

Renata Ceribelli, 58, é mãe de gêmeos. Os herdeiros costumam aparecer ao lado da jornalista em publicações nas redes sociais mas ao contrário da mãe famosa, não trabalham na televisão. Um deles, inclusive, atua em uma área completamente diferente do jornalismo. Conheça a família da famosa.

Como são os filhos da Renata Ceribelli?

Os filhos gêmeos de Renata são Marcela e Rodrigo Ceribelli, ambos com 33 anos de idade. Os herdeiros são fruto do casamento da jornalista com o médico Lenilson Moreira Filho, de quem se separou em 2001.

Marcella Ceribelli seguiu os passos da mãe e também trabalha com comunicação - ela é CEO e diretora criativa da Obvious, agência de produção de conteúdo voltado para mulheres, e da Chapadinhas de Endorfina, página sobre atividades físicas.

A filha de Renata apresenta o podcast Bom Dia, Obvious, que trata sobre temas como relacionamentos, vida profissional, saúde, entre outras questões. A moça também é escritora e publicou recentemente seu primeiro livro "Aurora: O despertar da mulher exausta". Em sua página no Instagram, soma mais de 130 mil seguidores.

Já Rodrigo Ceribelli é acrobata e artista circense. O rapaz é fundador e membro da companhia "Nós do Patuá" ao lado da namorada Cássia Cristina.

Em fevereiro deste ano, a jornalista publicou uma foto ao lado dos gêmeos quando ainda eram bebês e relembrou o nascimento dos filhos. "Mãe de gêmeos aos 25 anos… Com cabelinho do início dos anos 90, sem julgamentos por favor rs…Ah que saudades de quando os dois cabiam inteiros no meu abraço", escreveu.

Quem é o marido da jornalista?

Renata Ceribelli atualmente está solteira. Em outubro do ano passado, a jornalista afirmou em entrevista ao "Foquinha no Gshow" que não tem muita paciência para levar relacionamentos adiante e que seus envolvimentos duram no máximo três meses.

O primeiro casamento de Renata aconteceu em 1990. A jornalista permaneceu casada com Lenilson durante 11 anos, com quem teve seus dois filhos.

Ceribelli se casou pela segunda vez em 2004, agora com o advogado Gustavo Brigagão. Os dois ficam juntos durante nove anos, até que a relação chegou ao fim em 2013.

Desde então, circularam alguns rumores na imprensa de possíveis namorados de Renata, mas a jornalista se mantém discreta em relação a vida pessoal e não assumiu outros relacionamentos publicamente.

Como está Renata Ceribelli hoje?

Hoje, Renata é apresentadora do podcast "Prazer, Renata" que aborda a sexualidade feminina. Ela também segue fazendo reportagens especiais para o Fantástico.

A apresentadora começou a carreira na televisão em 1985, quando passou a trabalhar na afiliada da Rede Globo em Campinas, a EPTV. A jornalista passou um tempo fora da emissora carioca e foi contratada pelo SBT e depois pela Cultura, onde apresentou o programa Vitrine.

Retornou à Globo em 1993 e se tornou repórter do Vídeo Show, cargo que ocupou até 1998. No ano seguinte, passou a fazer parte da equipe do Fantástico, onde realizou dezenas de entrevistas com famosos e apresentou quadros especiais. Também foi apresentadora da atração entre 2011 e 2013. Há dez anos, se tornou correspondente internacional em Nova York.

Ceribelli hoje segue entrevistando famosos para o programa dominical. Entre seus papos mais recentes, está uma conversa com a cantora Iza, sobre seu novo álbum, e com a influenciadora digital Jojo Todynho, que falou sobre a cirurgia bariátrica que realizou recentemente.

Em sua página no Instagram, Renata soma mais de 600 mil seguidores que a acompanham diariamente. Além de cliques sobre o trabalho e com a família, ela também compartilha seu amor pelo ciclismo.

