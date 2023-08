Filhos do Faustão: quem são os 3 herdeiros de Fausto Silva

Para sua despedida da Band, Faustão reuniu no palco do programa de auditório diário os três filhos pela primeira vez. João Guilherme Silva já era conhecido do público, pois trabalhou ao lado do pai durante todo o projeto, mas os outros dois foram uma novidade para parte dos fãs do comunicador de 73 anos. Saiba quem sãos filhos do Faustão!

Laura Silva - filhos de Faustão

Lara é a primogênita do apresentador e única filha de Faustão do casamento com a artista plástica Magda Colares, que durou de 1990 a 2000. A jovem tem 25 anos de idade e deu o pontapé na carreira de cantora este ano. Em maio, ela fez seu primeiro show, uma apresentação intimista para uma plateia selecionada de conhecidos e familiares em que trouxe covers de grandes artistas da música brasileira.

Alguns meses mais tarde, agora em agosto, ela marcou sua estreia na televisão com a despedida do programa Faustão na Band, em que apresentou faixas como California Dreamin de The Mamas & the Papas. E a cantora já anunciou no Instagram que em breve seu primeiro EP será lançado, a data exata ainda não foi liberada. Lara publicou algumas fotos de divulgação do projeto e imagens e vídeos ao lado de sua equipe em estúdio.

Na vida amorosa, Lara namora com o apresentador da Record TV Julinho Casares, filho de Julio Casares, atual presidente do São Paulo Futebol Clube. Eles estão juntos há mais de 3 anos.

João Guilherme - filhos de Faustão

Filho do meio de Faustão, João Guilherme seguiu os passos do pai e deu início a carreira de apresentador. Ele é o mais famoso entre os filhos do comunicador, já que desde a estreia do Faustão na Band o rapaz de 19 anos trabalha no programa, faz entrevistas, apresenta quadros, entre outros. Após seu pai deixar o projeto de vez, em meados de junho, João Guilherme assumiu a atração ao lado de Anne Lottermann.

O jovem não tem novo projeto com a Band ou outro emissora por enquanto, mas ao que tudo indica, ele seguirá carreira na televisão. Hoje ele é agenciado pela empresa de Sabrina Sato e seus irmãos, a Sato Rahal Empreendimentos Artísticos.

João Guilherme é filho de Faustão com a jornalista Luciana Cardoso, esposa do apresentador desde 2002. O jovem namora com a modelo Schynaider Moura, de 35 anos de idade, brasileira que tem carreira internacional. Eles assumiram publicamente o romance em janeiro de 2022 nas redes sociais.

Rodrigo Silva

O filho mais novo de Faustão é Rodrigo Silva, de 15 anos de idade. Ele também é fruto do atual casamento do apresentador com Laura Cardoso. Ele é bastante discreto e não tem perfil público nas redes sociais. As poucas aparições do adolescente ocorre nas contas dos familiares.

Apesar da discrição e não ter carreira na televisão como o irmão, o jovem fez questão de participar da gravação do último programa de Faustão na Band, para prestigiar a despedida do pai da emissora e a estreia da irmã mais velha como cantora na televisão. Na chamada do último dia da atração, Rodrigo apareceu rapidamente e comemorou: "primeira vez minha irmã cantando aqui, é um momento importante pra gente".

