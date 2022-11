Gal Costa era casada? Relembre os romances da cantora

No dia 9 de novembro de 2022, o Brasil deu adeus a um dos ícones da Tropicália, Gal Costa, de 77 anos. Mas a artista era casada? Tinha filhos? Conheça um pouco mais sobre a discreta vida pessoal de Gal.

Como era a vida amorosa de Gal Costa?

Nos palcos, Gal Costa era uma estrela reluzente, mas a vida pessoal era mantida com descrição. Assumidamente bissexual, 1uando a pergunta era sobre seus romances, a artista preferia desviar do assunto.

Gal se casou com o empresário Marco Pereira em 1991 e em 1992 terminou a relação. A cantora também um relacionamento com Marina Lima, mas também evitar falar sobre isso.

Gal mostrava não ter uma boa relação com a ex e chegou a dizer em entrevista da coluna Mônica Bergamo, em 2021, que desconhecia Marina. "Marina quem? Não conheço nenhuma.", disse a cantora.

Outra relação que foi especulada pelo público foi a da cantora com a Lúcia Veríssimo. Embora nenhuma das duas tenha confirmado o romance, a atriz deu a entender que os rumores eram verdadeiros.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em 2010, a atriz foi questionada sobre sua relação com Gal e respondeu que os jornais sabiam tudo de sua vida, mas que ela não queria tocar no assunto. “Pega o histórico. Os jornais podem te dizer tudo sobre a minha vida. Não escondo nada de ninguém, mas não falo sobre isso.”, explicou.

Em 2019, as duas se encontraram em um show de Gal Costa, em Lisboa, Portugal, e tiraram fotos. Lúcia, inclusive, publicou o registro em seu Instagram. A atriz também postou fotos de ambas tiradas na década de 80, no aniversário de Gal em setembro desse ano.

Muito se especulou a respeito de sua relação com o cantor Caetano Veloso. Contudo, não existem evidências de que os dois teriam vivido um romance. Ao contrário, Gal afirmou em um show do ano de 2006 que considerava Caetano como irmão e o filho do amigo, Moreno Veloso, era seu afilhado.

Maternidade

Gal Costa é mãe de Gabriel, seu filho único, hoje com 17 anos. Em entrevista ao programa Saia Justa, do canal GNT, em 2016, Gal contou a história de como adotou o filho. A cantora afirmou que sempre teve o desejo de ser mãe, mas como não podia engravidar, e por isso acabou deixando a vontade de lado. Mas anos mais tarde, seu querer foi reaceso.

A artista, então, viu Gabriel quando visitava um abrigo no Rio de Janeiro. Como o menino, pequeno ainda, parecia com a família de seu pai, Gal contou que na hora e quis adotá-lo. Ainda durante a conversa, a cantora falou que se incomoda com o termo adotivo, “é filho e acabou", declarou.

Quando conversou com a Universa em 2018, Gal reforçou o pensamento sobre o filho. “É meu filho, pô! Tem meu cordão umbilical espiritual e isso é mais que suficiente”, frisou a cantora. Ainda na mesma entrevista, a artista explicou que seu amor por Gabriel foi sendo construído no dia a dia.

“Perguntei a uma amiga se ela já amou o filho loucamente no momento em que ele nasceu. Ela me disse que não, que aprendeu a amar. Foi o mesmo que aconteceu em casa”, explicou.

