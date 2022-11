Gal Costa é irmã de Caetano Veloso? Entenda a relação

A partida da cantora Gal Costa, aos 77 anos, relembra as inúmeras parcerias musicais da artista ao longo da carreira, em especial com Caetano Veloso, de 80 anos. A relação próxima dois foi, por vezes, confundida entre fãs, que ainda perguntam se eles são irmãos. Mas afinal, o que eles são um do outro?

Gal é o que de Caetano Veloso?

Gal Costa e Caetano Veloso se tornaram grandes amigos no início dos anos 6o em Salvador. Nessa época, ao lado de Maria Bethânia, irmã de Caetano, Gilberto Gil e Tom Zé, eles formaram a Tropicália em meio a ditadura militar.

Inclusive, os integraram o grupo “Doces Bárbaros” com Gil e Bethânia. E embora não haja laços sanguíneo entre eles, Gal já disse várias vezes que considerava Caetano um verdadeiro irmão.

Em novembro do ano passado, a cantora Gal Costa levou Veloso às lágrimas no palco do Altas Horas. Na ocasião, Serginho provocou um encontro surpresa entre os dois amigos que não se viam há tempos por causa da pandemia.

Durante a apresentação da música "Uma Força Estranha", o baiano ficou visivelmente emocionado.

Em meio século de amizade foram inúmeros músicas juntos, inclusive, Caetano já homenageou a estrela em uma de suas composições.

A canção "Da Maior Importância", lançada em 1973, conta a história da atração forte que pintou entre os dois quando se conheceram. No entanto, como a própria música diz, os dois nunca se envolveram de fato.

Caetano é irmão de Bethânia

Na realidade, os baianos Caetano Veloso e Maria Bethânia são irmãos. Eles são filhos de Dona Canô, que morreu em 2012, aos 105 anos de idade.

O artista é quatro anos mais velho que Maria Bethânia. Curiosamente, foi a cantora responsável por lançar a carreira do irmão mais velho ao gravar a canção "Sol Negro", composta por Caetano.