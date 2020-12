Geisy Arruda fala sobre cirurgia íntima: ‘sentia vergonha’

A influenciadora Geisy Arruda revelou aos seguidores que fez uma cirurgia de ninfoplastia. Segundo a famosa, o procedimento ajudou a “mudar sua vida”, a ajudando na autoestima.

O que é a ninfoplastia, cirurgia que Geisy Arruda fez?

A ninfoplastia ou labioplastia, se trata da cirurgia de diminuição dos pequenos lábios. Basicamente, a plástica consiste em reduzir a pele dos lábios vaginais. A mudança estética desta parte do corpo, faz com que a região fique mais simétrica.

“Não. É uma cirurgia que fiz por estética, mas na hora do sexo, de usar um biquíni ou uma calça apertada, tinha muita vergonha do volume. Foi uma cirurgia que funcionou muito para minha autoestima e mudou minha vida”, explicou Geisy aos seguidores.

Cirurgia íntima muda autoestima de Geisy Arruda

Antes das críticas, Geisy explicou o que a motivou a fazer a cirurgia. Ela defendeu a ideia de que as pessoas podem buscar melhorar a autoestima.

“Eu coloquei silicone, fiz a ninfoplastia e o meu nariz com o meu dinheiro e estou feliz. Cada um sabe onde seu calo aperta”, contou. A famosa ainda frisou que tinha “vergonha de transar”, antes da plástica na região íntima.

Geisy lança segundo livro erótico, ‘Desejo Proibido’

Após os sucesso do primeiro lançamento, em agosto, Geisy lançou ‘Desejo Proibido’. Sendo assim, buscando agradar o público, ela colocou histórias ainda mais ‘quentes’, envolvendo fetiches.

“Meu segundo livro vem cheio de histórias picantes, tem sexo no táxi, no avião, suruba com mais de 20 pessoas, sexo fora do Brasil, perda de virgindade, podolatria e BDSM. Muitas histórias são verdadeiras, porém, o livro é meu diário secreto, é a forma de encontrei de expressar meus desejos mais proibidos sem ser cancelada, já que vivemos em uma sociedade tão conservadora e machista”, explicou a famosa.

Geisy Arruda ainda revela ter escrito os 13 contos eróticos no período da quarentena. “Escrevi o livro durante a quarentena. Foi muito difícil pensar putaria enquanto o mundo está um caos por conta da luta contra o coronavírus. Sinto-me realizada só em ter conseguido o feito de escrever o livro! Espero que todos gostem e gozem muito com ele”, disse ela aos seguidores.