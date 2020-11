George Clooney deu 1 milhão de dólares para cada amigo próximo

George Clooney deu 1 milhão de dólares em dinheiro para cada um dos seus 14 amigos mais próximos. Seu objetivo era surpreende-los.

Ele compartilhou a anedota em uma entrevista com a GQ, que coroou Clooney como o Ícone do Ano. Essa é a primeira vez que ele confirma a história valiosa – e até a amplia – desde que seu amigo Rande Gerber a compartilhou no MSNBC em 2017.

De acordo com Clooney, ele não esperava que o filme “Gravity” fosse ser um sucesso. O filme teve seu lançamento em 2013 e contou com Sandra Bullock no elenco. Assim, ele disse que recebeu “porcentagens do filme” em vez de um único salário.

Com o sucesso do thriller, Clooney saiu com alguns milhões de dólares. Ele não tinha família na época e estava solteiro. Dessa forma, ao invés de economizar, ele optou por dar – em dinheiro – alguns milhões aos seus amigos mais próximos.

“Eu pensei, você sabe, sem eles eu não tenho nada disso”, disse ele sobre seus amigos. “Somos muito próximos, e eu pensei, basicamente, se eu for atropelado por um ônibus, eles estarão todos no testamento. Então por que diabos estou esperando ser atropelado por um ônibus?”.

Para realizar os depósitos, o ator dirigiu uma velha van até um armazém no centro de Los Angeles e encheu uma bagagem com os $ 14 milhões. Depois, pediu para seus amigos irem até a sua casa.

“Eu apenas segurei um mapa e apontei para todos os lugares que pude visitar no mundo e todas as coisas que pude ver por causa deles”, disse ele à GQ. “E eu disse: ‘Como você retribui pessoas assim?’ E acrescentei: ‘Oh, bem: que tal um milhão de dólares?’”.

Essa é uma das várias informações pessoais que Clooney compartilhou na entrevista. Ele também falou sobre como aprendeu a arte de atuar em “ER”, a vez em que caiu e o fluido espinhal vazou de seu nariz em um set de filmagem. Bem como o acidente de motocicleta em que o ator milagrosamente saiu relativamente ileso.