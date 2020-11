Giulia Be: saiba quem é a cantora apontada como affair de Luan Santana

Surgiram rumores de que Luan Santana e Giulia Be estariam juntos, logo após o anúncio do fim do noivado do cantor com Jade Magalhães. Em meio a ataques de haters e declarações de que são amigos, a dupla lançou uma música chamada “Inesquecível”. Incentivada pelo Marron 5, a cantora é uma revelação do pop brasileiro e tem “Menina Solta” como hit.

Quem é Giulia Be?

Giulia Be é o nome artístico de Giulia Bourguignon Marinho. A carioca completou 21 anos em agosto e conta com o hit “Menina Solta”, de 2019. Aproveitou o sucesso para lançar, no começo deste ano, a versão espanhol da música, chamada “Chiquita Suelta”.

“Eu não poderia estar com feliz com o enorme sucesso que ‘Menina Solta’ vem fazendo desde o seu lançamento. O sucesso em Portugal foi uma grata surpresa e mal posso esperar para lançar a versão em espanhol da música! Espero que essa chiquita suelta conquiste muitos ouvintes e fãs no mercado latino e europeu!”, comemorou na época.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Começou a tocar piano aos 6 anos e a cantar aos 8. Em 2017, foi incentivada a seguir carreira pelo Maroon 5, quando conheceu os integrantes no camarim do Rock in Rio. Desistiu da faculdade de direito e, dois anos depois, estava se apresentando no palco do mesmo evento.

Em outubro de 2020, lançou a música “Inesquecível” em parceria com Luan Santana, dando início aos rumores de um possível relacionamento amoroso entre eles.

Como surgiram os rumores de affair com Luan Santana?

Com o fim do noivado com Jade Magalhães, surgiram rumores de que Luan Santana teria se separado por causa de Giulia Be, com quem lançou a música “Inesquecível” no começo de outubro. Ela chegou a sofrer ataques de haters.

Agora, o assunto voltou à tona com publicação do jornal O Dia, dizendo que eles estariam saindo juntos e, no último fim de semana, ela teria jantado com os pais do cantor. Luan se pronunciou sobre o assunto por meio de comentário em uma postagem de Hugo Gloss. “Giulia é minha amiga, uma menina talentosa, uma cantora excepcional e nós estamos juntos, sim, mas por conta de um trabalho lindo que nos une, o clipe ‘Inesquecível’”, declarou.