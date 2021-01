Gusttavo e Andressa voltaram? Cantor fala sobre reencontro

Gusttavo Lima, 31 e Andressa Suita, 32, voltaram? O burburinho geral começou neste domingo, dia 17 de janeiro de 2021, depois que os dois foram flagrados juntos por uma fã durante um passeio de lancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. o sertanejo e a modelo são pais de Gabriel e Samuel Lima.

Nas imagens, os dois aparecem abraçados e sorridentes, em clima amistoso e a suspeita é de que os dois voltaram. Para não ter dúvidas de que as fotos são atuais, a modelo aparece morena, e antes da separação de Gusttavo, a mãe de Gabriel e Samuel era loira. “Encontramos o Gusttavo Lima. Amei muito. Passamos o dia ao lado desse casal mais que especial”, disse a fã, ao fazer um vídeo nos Stories.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do jornal Metrópoles, o cantor contou detalhes do flagra com a ex.

Gusttavo e Andressa Suita voltaram?

Segundo a publicação, Gusttavo Lima confirmou que estava em Angra com Andressa Suita e ainda deu chances de que os dois podem voltar. Perguntando por Leo Dias, o sertanejo respondeu: “Leo, vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo”.

Segundo ele, “ainda é muito cedo para falar em volta”. “Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar”, disse Gusttavo Lima.

Quando estavam recém-separados, o cantor chegou a desmentir boatos de reconciliação com a ex-mulher com quem foi casado por cinco anos. Em 22 de outubro, em entrevista para o colunista Léo Dias, Gusttavo desmentiu sobre rumores de que teria voltado com Andressa. “Referente à relação, acabou. Respeito e admiração continuam, mas o relacionamento acabou”, afirmou ele.

Na mesma ocasião, ele aproveitou para afastar os boatos de traição e negou que tivesse sido infiel à Andressa. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, garantiu.

Cantor segue a ex nas redes sociais

Embora o relacionamento tenha terminado, o cantor parece que ainda tem interesse em acompanhar a ex-mulher. Nas redes sociais, ele continuou a seguir Andressa Suita no Instagram. Inclusive, os internautas chegaram a perceber que ele curtiu uma foto da modelo após ela ter ficado morena.

Apesar do flagra que está circulando na internet, Andressa não retribuiu o ‘follow’ no Instagram, e apenas segue os fã clubes dedicados aos dois. Mas se Andressa e Gusttavo voltaram, isso somente os próximos ‘capítulos’ da história dos dois vai dizer.