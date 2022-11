Quantos anos tinha Glória Pires em O Rei do Gado?

Glória Pires em O Rei do Gado é um dos grandes destaques da novela de Benedito Ruy Barbosa, que neste ano ganhou mais uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo. A atriz interpreta Rafaela, impostora que se passa por Marieta Berdinazzi para tentar herdar a fortuna de Geremias (Raul Cortez). Na época, a atriz estava na casa de seus 30 anos.

Idade de Glória Pires em O Rei do Gado

Glória Pires tinha 33 anos quando interpretou Rafaela em O Rei do Gado. Hoje, a atriz está com 59 anos.

Rafaela foi um dos papéis mais importantes da carreira de Glória. Na época, ela já trabalhava na Globo há mais de 20 anos e tinha protagonizado Mulheres de Areia (1993), interpretando as gêmeas Ruth e Raquel. Glória também já era mãe de suas duas filhas, Cléo Pires e Antônia Morais.

Em O Rei do Gado, Rafaela é um golpista que, junto com Fausto (Jairo Mattos), arma um plano para ficar com a fortuna de Geremias. Sabendo que o milionário procura por sua sobrinha desaparecida, Marieta Berdinazzi, ela finge ser a jovem. Se o rei do café não encontrasse um herdeiro, toda a sua fortuna ficaria para o governo quando ele morresse.

O plano de Rafaela dá certo em um primeiro momento e ela convence Geremias de que é Rafaela, usando como "prova" documentos falsos.

A impostora se daria bem se não fosse pela paixão que ela desenvolve por Marcos Mezenga (Fábio Assunção). Geremias proíbe que a "sobrinha" se relacione com o rapaz por ele ser da família rival, o que faz com que ela confesse toda a farsa.

Apesar de não ser Marieta, Rafaela continua afirmando que é uma Berdinazzi. Ela diz ser neta de Bruno (Marcello Anthony), morto ainda na primeira fase do folhetim. No entanto, Geremias irá até a Itália investigar a verdade e descobrirá que a moça de fato é neta de Gema, que se envolveu com seu irmão, mas ela não tem parentesco com sua família.

Rafaela não sai de mãos vazias no final da trama. Geremias se apegou a ela, já que passaram muito tempo juntos na fazenda, e deixa algumas terras e cabeças de gado. A moça então vai embora da vida do ricaço, já que o romance com Marcos também não dá certo - ele fica com Liliana (Mariana Lima) no final.

Por onde anda Glória Pires hoje?

A atriz Glória Pires segue trabalhando em novelas da Globo. Neste ano, ela fez uma pequena aparição em Além da Ilusão, interpretando Nise da Silveira. Ela também está cotada para fazer parte do elenco da próxima novela das nove, Terra Vermelha.

Glória será a grande vilã da trama de Walcyr Carrasco. Ela será mãe da personagem de Agatha Moreira, que também será uma das antagonistas. Ela também contracenará com Tony Ramos.

“Recebi seis capítulos, Walcyr esteve conosco lá em casa e ele tá muito empolgado com a novela, é uma novela diferente das que ele já fez, sabe? E ele falou ‘tô me reinventando’ e isso é muito legal, né?”, disse em entrevista ao iBahia.

A atriz tem um extenso currículo na televisão. Entre os seus papéis mais marcantes, estão Dancing Days (1978), Mulheres de Areia (1993), Gloria Pires em O Rei do Gado, Belíssima (2005), Insensato Coração (2011) e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Glória é casada desde a década de 1987 com Antônio de Morais, pai de sua filha Antônia. Já Cléo, a primogênita, é fruto do casamento da atriz com Fábio Jr, de quem se separou em 1983.