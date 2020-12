Influencer Franciny Ehlke abre álbum de fotos profissionais no Egito

A influencer Franciny Ehlke está em uma viagem no Egito com amigos. Ela, que foi apontada como affair de Luan Santana, abriu seu álbum de fotos pelo local e conquistou a atenção dos seguidores.

Mostrando que está curtindo muito a viagem, Franciny postou várias fotos. Primeiramente, a youtuber apareceu com o time de influenciadoras formado por Bruna Gomes, Lorrayne Mavromatis e Aline Magale. Juntamente com as amigas, ela badalou pelo país.

Mas em outros cliques, a famosa investiu em algo profissional para deixar o feed atualizado. Ela foi fotografada por João Almeida. “Feliz demais por estar aqui!”, declarou Fran.

Para completar, ela também posou para fotos clássicas. Por estar no Egito, ela não poderia deixar de fazer cliques em frente às pirâmides. Sendo assim, na ocasião, ela escolheu usar um vestido rosa fechado e decotado, com detalhes românticos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Luan Santana e Franciny estão juntos?

Assim que Franciny Ehlke compartilhou vídeo e fotos com Luan Santana, começaram os boatos de um affair entre os dois. Tudo iniciou com a influencer posando com o cantor sertanejo antes de um show no Pantanal.

Aumentando os rumores, os dois até fotos em lugares parecidos, postaram. Os fãs. que ficam de olho em tudo, notaram que os dois fizeram Stories deitados em travesseiros de fronhas semelhantes.

Vale ressaltar, que Luan ficou solteiro há pouco tempo. Antes, o sertanejo era noivo de Jade Magalhães, com quem teve um relacionamento de 12 anos, entre idas e vindas. Após o término, Giulia Be, era apontada como affair de Luan. Inclusive, ela sofreu ataques e foi acusada de ser “pivô” da separação.

Quem é Franciny, suposta affair de Luan Santana?

Bastou aparecer com Luan Santana para as pessoas se interessarem mais sobre a influencer Franciny Ehlke. Embora alguns estejam a conhecendo agora, a jovem de 21 anos, já tem uma longa trajetória na internet. Há seis anos, ela começou a fazer sucesso com o vídeo de seu aniverário de 15 anos.

Principalmente no Youtube e Instagram, Fran tem uma multidão de fãs. Apenas em seu canal são 10 milhões de inscritos. Já no Instagram, ela soma 12,4 milhões de seguidores.

Além do entretenimento, Franciny Ehlke atua como empresária. Em 2019, ela lançou pela sua marca Franciny Cosmetics, uma coleção de cpicliso postiços. Para o ano que vem, a loira pretende lançar a própria linha de maquiagens.