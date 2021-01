Interna na UTI? Globo esclarece estado de saúde de Faustão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 70 anos, foi o nome de destaque nesta terça-feira (05). Após surgirem rumores de que ele estaria internado, a Globo decidiu se pronunciar e esclarecer o assunto.

Globo nega internação de Faustão

Os internautas ficaram preocupados com Faustão, depois de uma notícia falsa se espalhar. Na famosa ‘fake news’, foi informado que o comunicador estava internado no Hospital Albert Einstein, de São Paulo, o que foi negado pela assessoria da TV Globo. Além disso, o apresentador não está com Covid-19.

“Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta da retenção de líquidos”, dizia a nota da emissora.

Luciana Cardoso posta foto com marido

Para afastar de vez os boatos de internação, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso compartilhou uma foto com o marido. Usando o Instagram, ela apareceu em uma selfie com ele, sorridente.

“Feliz 2021 para todos”, desejou Luciana, na legenda, ao posar com Faustão. Vale destacar que o apresentador prefere a discrição e não tem redes sociais.

Faustão foi internado em novembro

Diferente de agora, em novembro do ano passado, Faustão foi internado no Hospital Albert Einstein. De acordo com a esposa do apresentador para a revista Quem, na ocasião, o que levou sua internação foram as fortes dores nas pernas e inchaço.

Faustão permaneceu por um período não informado, mas que enquanto estava lá, realizou um check-up e aproveitou para fazer exames. Em pouco tempo ele estava recuperado e havia voltado às gravações do Domingão do Faustão.

Ex-câmera do ‘Domingão do Faustão’ morre vítima de Covid-19

Raimundo da Silva, um dos cinegrafistas do programa de Faustão, morreu na segunda-feira (04), Segundo a mulher, Ruth Gomes Pereira, ele sofria doença de Parkinson e foi internado.

“Ele vinha sofrendo de Parkinson há 24 anos, desde que saiu da TV Globo, em 1996. Apesar de ser uma doença progressiva, ele levava uma vida normal. Mas no final de 2019 ele teve um problema pulmonar e foi internado. A partir dessa internação, ele ficou debilitado e, desde então, tinha o tratamento de home care”, disse a viúva à revista Quem.