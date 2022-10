Jade Picon é filha de quem na vida real? Conheça família da atriz

Jade Picon tem algumas semelhanças com sua personagem Chiara em Travessia. Ambas vieram de família afortunada, o que vem levantando curiosidade sobre Jade Picon é filha de quem na vida real. Ela também é irmã de Léo Picon, influenciador digital e empresário.

Jade Picon é filha de quem na vida real? Pai da famosa é empresário

Jade Picon é filha do empresário Carlos Picon, empresário e dono da empresa Pantanal Mármore Granitos e Pedras, especializada no fornecimento e instalação de pedras naturais, granitos e mármores. A mãe da influenciadora digital é Monica Santini, engenheira agrônoma. Os pais da atriz são separados há mais de 10 anos e hoje estão em outros relacionamentos. Ao contrário dos filhos, eles são bastante discretos na web.

A paulista mantém um relacionamento bem próximo ao seus pais. Jade já morou com ambos - após o divórcio, a famosa viveu um período com Carlos, mas também morou bastante tempo com Mônica na casa da família na zona oeste de São Paulo.

O empresário e a engenheira costumavam aparecer bastante nos vídeos do YouTube que a influenciadora postava em seu canal no começo da carreira, além de fotos no Instagram dos filhos. Os dois, inclusive, já foram alvos de pegadinhas elaboradas pelos herdeiros nas redes sociais.

A influenciadora também já citou algumas vezes ter consciência de seus privilégios por ter vindo de uma família rica. Em vídeos publicados em seus stories em outubro deste ano, a nova atriz global comentou sobre os comentários que recebe na web sobre ser madura aos 21 anos. "Vejo muita gente falando: "Ela é privilegiada". Eu sou, eu sei disso, não nego isso, nunca neguei. Às vezes é retratado de uma maneira como se... Enfim, sabe? Eu leio e falo: 'Caraca, mano, galera tira palavra da minha boca'. Tenho uma imagem totalmente desconexa. Mas é isso", disse.

Nos últimos meses, Jade foi bastante criticada na web por dizer que diferente de Chiara, ela começou a trabalhar desde criança e conseguiu sua independência financeira com 13 anos.

Assista a um vídeo de Jade Picon com sua mãe, Mônica Santini:

Quem é o irmão de Jade Picon?

Jade Picon também tem um irmão famoso, Léo Picon, de 26 anos. A paulista começou a ficar famosa através do primogênito, que já era influenciadora digital há anos.

O rapaz grava vídeos no YouTube e convidava sua irmã para participar de algumas das filmagens. Jade começou a ficar popular na web e passou a produzir seu próprio conteúdo, conquistando cada vez mais fãs. Hoje, a caçula soma mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Léo tem 5 milhões.

Assim como a irmã, Léo Picon também já participou de um reality show. Ele esteve no De Férias com o Ex, da MTV, em 2019. Quando era adolescente, ele foi um dos Colírios Capricho, que elegia os garotos mais bonitos das redes sociais.

Além de influenciadora digital, Léo também é empresário. Léo é dono da marca de roupas Just Approve, criada por ele aos 16 anos. O famoso também já fez trabalhos como modelo para as marcas Tommy Hilfiger, Puma, Carolina Herrera e Redbul.