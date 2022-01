Quanto Jade ganha por publi no Instagram e fortuna da BBB 22

Bastariam seis publicidades para a influenciadora ganhar o valor do prêmio do BBB

Jade Picon é uma das influenciadores mais famosas na internet. Confirmada no BBB 22, a web tem feito memes sobre o fato de que a empresária não precisa do dinheiro do prêmio, afinal ela pode fazer o mesmo valor ao ceder espaço em suas redes sociais para marcas fazerem anúncios. Afinal, quanto Jade ganha por publi?

Quanto Jade ganha por publi?

Jade Picon, influencer e participante do BBB 22, ganha por publi R$ 250 mil, aproximadamente. Ou seja, com seis informes publicitários no Intagram, a jovem consegue R$ 1,5 milhão, valor do prêmio do Big Brother Brasil.

Em julho de 2021, Léo Picon, irmão de Jade, deixou escapar nos stories quanto a jovem fazia por publicidade no Instagram. O ex-De Férias com o Ex gravou o momento em que a influenciadora trabalhava uma publi e soltou o seguinte comentário: “E assim Jade Picon fez R$250 mil antes de dormir. Boa noite”.

No mesmo ano, Jade embolsou uma bolada ao fechar parceria com uma marca de tintura para cabelos. A empresa pagou R$300 mil para que a influenciadora pintasse o cabelo de loiro. A famosa ficou com as madeixas platinas até recentemente, mas voltou a ficar morena para entrar no Big Brother Brasil. Além disso, ela é dona da própria marca de roupas, chamada Jade Jade.

Desde o anúncio da participação de Jade no BBB, os usuários do Twitter têm feitos memes com as possíveis situações que a influenciadora terá que viver dentro da casa, como ajudar nas tarefas domésticas e comer fígado se cair na xepa.

“Jade Picon no meio da galera, na hora da prova, pra ganhar um carro que é mais barato que o esmalte dela”, brincou um internauta. “agora entendi pq não colocaram a jade picon ainda pq ela não ia conseguir fingir que ia amar ganhar um carro do preço de um storie dela”, publicou o influenciador Luscas.

De quanto é a fortuna de Jade Picon?

Apesar das especulações sobre os valores na conta bancária de Jade Picon, não existem informações oficiais sobre o valor da fortuna de Jade Picon. No entanto, é possível ter uma ideia de que os lucros de Jade. Afinal, recentemente a influencer fez um pix no valor de R$ 1,5 milhão para o irmão.

Além de quanto Jade ganha por Publi, a influenciadora também acumula valores por ações comerciais e ostenta uma vida de luxo nas redes sociais. Antes de entrar para o reality mais famoso do país, por exemplo, Jade presenteou o irmão com um Pix no valor de R$ 1,5 milhão – o mesmo valor do prêmio do BBB 22. Na ocasião, Leo Picon compartilhou nas redes um vídeo com a despedida da irmã e contou que Jade deixou um recado junto com o presente milionário: uma mensagem com a mensagem ‘Eu te amo’.

De onde vem a fortuna de Jade Picon?

Jade Picon é influenciadora digital e, com a internet, encontra diversas fontes oficiais de renda. Uma delas é o YouTube: na plataforma, a participante do BBB 22 produz conteúdo semanalmente sobre temas como beleza, maquiagem e sua vida pessoal. Além disso, Jade também é dona de uma marca de roupas, a Jade Jade.

A etiqueta é um sucesso entre os seguidores e, em alguns casos, as peças criadas por Jade esgotam em poucas horas. Na loja, uma calça de moletom custa cerca de R$ 300 e uma jaqueta simples é vendida por cerca de R$ 400.

O valor quanto Jade ganha por publi também contribui para a fortuna da participante do BBB 22. No perfil da influenciadora no Instagram é possível encontrar diversas propagandas, de diferentes marcas. Um sucesso para a conta bancária de Jade.

Quem é o irmão de Jade Picon?

A influenciadora não é a única pessoa da família a ostentar popularidade nas redes sociais: seu irmão também é famoso. Leonardo Picon, ou simplesmente Leo Picon, é elemento importante na construção da carreira de Jade. As primeiras aparições de Jade Picon na internet aconteceram nos vídeos de Leo.

Mas, afinal, quem é Leo Picon? Nascido em Cotia, no interior de São Paulo, o influenciador tem 25 anos e é uma potência nas redes sociais. Tudo começou quando o irmão de Jade tinha 13 anos e abriu um perfil no Orkut para produzir conteúdo: o adolescente, que ainda era estudante, fez sucesso nas redes, virou ‘Colírio Capricho’, virou um fenômeno e abriu uma marca de roupas, a ‘Just Approve’.

Já enquanto um jovem bem-sucedido, Leo entrou para a faculdade de marketing, encontrou-se no ramo e mergulhou de vez na produção de conteúdo para internet. Quando completou 21 anos, Leo já contava com mais de 1,7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 300 mil inscritos no YouTube.

Atualmente, Leo segue atuando como empresário no ramo de roupas, produz conteúdo para o YouTube e acumula mais de 4,3 milhões de fãs no Instagram. Entre as principais polêmicas de Leo está um relacionamento conturbado com a modelo Isabella Santoni e a cantora Manu Gavassi.

Como assistir o BBB 22?

Além do programa ao vivo na Globo, que vai ao ar diariamente após a novela Um Lugar ao Sol, o público pode acompanhar o BBB 22 através do GloboPlay.

Os assinantes da plataforma de streaming da emissora têm acesso a onze câmeras, que mostram todos os cômodos da casa. Também é disponibilizado um mosaico, que possibilita ver mais uma câmera ao mesmo tempo.

O GloboPlay oferece planos mensais e anuais, com custos a partir de R$24,90. Depois que a assinatura for concluída, basta clicar em “BBB” para começar a assistir aos brothers e todos os acontecimentos da casa.

