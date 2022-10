Resumo da novela Travessia de hoje: Chiara descobre segredo de Ari

Mais um capítulo da nova novela de Gloria Perez e finalmente a sorte da mocinha Brisa (Lucy Alves) vai mudar. A jovem terá a ajuda de Oto (Romulo Estrela) e será solta. O resumo da novela Travessia deste sábado (22) também terá como destaque um momento crucial da relação de Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon): a patricinha vai descobrir que o namorado tem um filho.

Qual é o resumo da novela Travessia de hoje, sábado, 22 de outubro?

No começo do resumo da novela Travessia de hoje, o público verá uma conversa entre Oto e Brisa, que continua presa. O hacker vai informar a mocinha contratou um advogado. Já Dante vai repreender Ari por ter desistido de procurar por Brisa.

Cidália vai alertar Chiara para considerar a possibilidade de a noiva de Ari aparecer no Rio de Janeiro. Gil insistirá para Ari procurar Guerra e Helô verá Stenio e Leonor juntos. Tia Cotinha aconselhará Leonor a não viajar para Lisboa.

Depois, Oto vai avisar Brisa que o advogado conseguiu o habeas corpus para ela e a moça decidirá ficar no Rio de Janeiro para encontrar o namorado. Lá em Mandacaru no Maranhão, Núbia vai pedir para Tininha cuidar de Tonho enquanto ela vai ao Rio atrás de Ari. O menino vai perguntar para Tininha sobre o paradeiro dos pais.

No final do resumo da novela Travessia deste sábado, alguns momentos importantes vão marcar a trama. Primeiro, Chiara vai descobrir que Ari tem um filho e depois perguntará se Ari está apaixonado por ela.

Em seguida, o personagem de Chay Suede vai ficar sem chão quando Monteiro disser – na frente de Chiara – que viu o rapaz com Dante em uma palestra que o professor deu em São Luiz sobre conservação do patrimônio histórico.

Por fim no resumo da novela Travessia de hoje, Brisa vai ser liberada. Na porta do presídio, Oto estará esperando por Brisa.

Que horas começa a novela Travessia hoje?

Para conferir os acontecimentos mostrados no resumo da novela Travessia de hoje, é só sintonizar na TV Globo a partir das 21h35 neste sábado (22). O folhetim começa depois do Jornal Nacional e terá 1 hora e 5 minutos no ar, de acordo com a programação oficial da Rede Globo.

Depois, o Altas Horas entra em cena e fica na programação de 22h40 a 00h30. O Supercine de hoje exibirá o longa metragem A Família Addams, de 1991.

No ar como Guida de Travessia, quantos anos tem Alessandra Negrini?

Brisa vai se desencontrar de Ari e voltar para o Maranhão

De acordo com os resumos da TV Globo, depois que deixar a cadeia, Brisa vai optar por permanecer no Rio de Janeiro, para encontrar Ari. Ela irá até o local que o rapaz morava com Gil e no antigo emprego de Ari, mas não terá sucesso em encontrá-lo. Por isso, ela acabará arranjando um emprego lavando pratos para se manter enquanto continua no sudeste.

Após algum tempo na cidade maravilhosa, ela receberá uma proposta de Oto. O hacker vai se oferecer para levá-la de volta ao Maranhão no avião da empresa de Moretti (Rodrigo Lombardi). A mulher acabará aceitando a proposta e retornará para sua cidade no Nordeste. Ela surpreenderá a sogra, que ficará em choque com sua aparição.

Porém, ao chegar em sua cidade, a moça terá que lidar com uma difícil notícia. Ela descobrirá que Ari permanece no Rio de Janeiro e que seu filho, Tonho, viajou e agora está morando com o pai.

