Ator vencedor do Oscar, Jeff Bridges, está com câncer

O ator Jeff Bridges está com câncer. Ele revelou a informação ontem (20) em sua página no twitter.

Contudo, o ator também informou que o prognóstico do linfoma é bom.

“Embora seja uma doença grave, sinto-me feliz por ter uma grande equipe de médicos e o prognóstico é bom”, tuitou Bridges. “Estou começando o tratamento e vou mantê-lo informado sobre a minha recuperação”.

O linfoma é uma forma de câncer que afeta o sistema linfático, ou “tecidos e órgãos que produzem, armazenam e carregam células brancas do sangue que combatem infecções”, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Assim, os dois principais tipos de linfoma são Hodgkin, que se espalha de maneira ordenada pelos linfonodos, e não Hodgkin, que se espalha de maneira não ordenada, de acordo com o CDC.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020