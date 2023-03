Veja a carta de Joana Sanz, ex-esposa de Daniel Alves

A modelo espanhola Joana Sanz, agora ex-esposa de Daniel Alves, publicou na manhã desta quarta-feira, 15 de março, uma longa carta escrita à mão em que dá a entender o fim do casamento. Mesmo sem citar nomes, Joana diz que sempre amará o jogador, e que encerra uma etapa em sua vida.

Joana e Daniel estão juntos desde 2015, mas só oficializaram a união em 2017, em uma cerimônia romântica e secreta em Ibiza, na Espanha. O atleta brasileiro está preso preventivamente desde janeiro de 2023, acusado de agressão sexual.

O que diz a carta da Joana Sanz?

A carta em espanhol publicada por Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, na íntegra:

"Desde pequena escrevo meus sentimentos para me expressar, suponho que por ser filha única. Seja por que for, me faz bem. Adoraria que as linhas aqui escritas fossem de amor e felicidade, mas não é o caso. Têm sido meses horríveis, não os mais duros da minha vida porque já enfrentei muitas tempestades, mas sim os mais obscuros e dolorosos. A sensação de abandono e solidão bate na minha porta. Milhares de 'por que?' sem respostas. Elegi como companheiro de vida uma pessoa que a meus olhos era perfeita. Sempre esteve presente quando eu mais precisava, sempre me apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atento..

Me custa muito aceitar que essa pessoa poderia me quebrar em mil pedaços. Acredito que vai custar anos da minha vida tirar da minha memória o jeito dele me olhar como se eu fosse a mais incrível do mundo. E, porra, sim, eu sou incrível. Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, detalhista, carinhosa, divertida, fiel e humana. Tão humana que apesar do vazio que me causou continuo aqui ao seu lado. Sigo e seguirei estando, mas de outra forma. Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou em 18 de maio de 2015.

Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da vida".

Daniel Alves tem filhos?

Entenda o caso envolvendo o jogador

Daniel Alves é acusado de agressão sexual na Espanha. Em janeiro de 2023, ele prestou depoimento em Barcelona voluntariamente e, ao fim da audiência, a juíza Maria Concepción Canton Martín acatou o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva sem fiança do jogador.

Se for condenado, Daniel pode pegar até 12 anos de prisão, segundo o portal GE. Isso porque as leis espanhola tornaram-se mais brandas após um caso que ficou gerou uma onda de protestos em 2016.

Ainda segundo o site do GE, Daniel Alves vai ficar em Brians, em Barcelona, onde vai permanecer até o julgamento. Daniel nega as acusações.

