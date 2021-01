Justin Bieber e esposa escolhem resort no Havaí com diária de R$ 34 mil

Justin Bieber e a esposa, Hailey Baldwin, curtiram momentos de descanso no Havaí, Estados Unidos. Acompanhados de um casal de amigos com um filho ainda bebê, eles se hospedaram em um resort cinco estrelas, que tem diárias de até R$ 34,6 mil.

Como foi a viagem de Justin Bieber?

As fotos compartilhadas no Instagram mostram a modelo, de 24 anos, e o cantor, de 26, relaxando em meio às águas azuis do Oceano Pacífico. Eles fizeram mergulho e curtiram passeio de motocicleta

“Vou sentir falta do Havaí”, escreveu Justin Bieber na legenda de um dos registros, em que aparece em meio à beleza natural da região. “Heart = full” (“coração = completo”), informou Hailey no carrossel de imagens com vários momentos da viagem.

Como é o resort escolhido pelo casal?

Justin Bieber e Hailey Baldwin escolheram o Four Seasons Resort Lanai para se hospedar. A opção de diária mais barata é de R$ 8.753 para duas pessoas, com duas camas de casal e varanda com vista para o jardim. A cobertura luxo, que acomoda três pessoas com uma cama king (suíte), sai por R$ 34.680. Os preços foram pesquisados no site Hoteis.com e não incluem impostos e taxas.

O resort à beira mar em Lanai City possui sete restaurantes, um bar/lounge, um campo de golfe, duas piscinas externas e três quadras de tênis. A listra de programação oferece aulas de ioga, meditação e arco e flecha, além de trilhas e mergulho.

O Havaí é um dos 50 estados dos Estados Unidos. Trata-se de um arquipélago vulcânico, isolado no Pacífico Central. Suas ilhas são conhecidas pelas paisagens acidentadas, repletas de penhascos, cachoeiras, florestas tropicais e praias. Lanai é uma das principais produtoras de abacaxi e a menor das ilhas habitadas. Vale dizer que 97% do seu território têm dono: o resort em que o casal famoso se hospedou.