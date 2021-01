Uma coalizão de 50 países se comprometem com a proteção de quase um terço do planeta até 2030. O objetivo é deter a destruição do mundo natural, bem como retardar a extinção da vida selvagem.

A High Ambition Coalition (HAC), que reúne países de seis continentes, fez a promessa de proteger pelo menos 30% da terra e dos oceanos do planeta antes da cúpula One Planet em Paris. O presidente da França, Emmanuel Macron, é o organizador da cúpula.

De acordo com os cientistas, as atividades humanas estão provocando a sexta extinção em massa da vida na Terra. Além disso, a produção agrícola, mineração e poluição ameaçam o funcionamento saudável dos ecossistemas que sustentam a vida.

No anúncio, o HAC afirmou que proteger pelo menos 30% do planeta até o final da década é fundamental para evitar extinções em massa de plantas e animais. Bem como garantir a produção natural de ar e água limpos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

50 países se comprometem com a proteção do meioambiente

O compromisso provavelmente será o principal objetivo do “Acordo de Paris para a natureza”. Este terá sua negociação feita na Cop15 em Kunming , China, ainda este ano.

O HAC disse esperar que os compromissos iniciais de países como Colômbia, Costa Rica, Nigéria, Paquistão e Canadá garantam que constitua a base do acordo da ONU.

O ministro do meio ambiente do Reino Unido, Zac Goldsmith, disse: “Sabemos que não há caminho para combater as mudanças climáticas que não envolva um aumento maciço em nossos esforços para proteger e restaurar a natureza. Assim, como co-anfitrião do próximo Climate Cop, o Reino Unido está absolutamente comprometido em liderar a luta global contra a perda de biodiversidade. E, temos orgulho de atuar como co-presidente da High Ambition Coalition”.

“Temos uma enorme oportunidade na conferência sobre biodiversidade deste ano na China para firmar um acordo. E, assim proteger pelo menos 30% da terra e dos oceanos do mundo até 2030. Tenho esperança de que nossa ambição conjunta irá conter o declínio global do ambiente natural, tão vital para a sobrevivência do nosso planeta”, acrescentou.