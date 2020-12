Justin Bieber e Hailey Baldwin têm ceia de natal com pratos brasileiros

O casal Justin Bieber e Hailey Baldwin compartilharam em suas redes sociais os detalhes da ceia de Natal da família, que contou com pratos típicos brasileiros como feijoada, farofa e bolo de brigadeiro.

Ceia de Justin Bieber teve comida brasileira

Muitos fãs se surpreenderam com as postagens de Justin Bieber e Hailey Baldwin: ninguém esperava que a culinária brasileira fosse estar presente na ceia de Natal do astro. Na legenda dos stories, Hailey fez questão de exaltar os pratos e contar para os seguidores a origem brasileira das iguarias.

“A 🇧🇷 Christmas Eve Dinner”, escreveu. Em tradução livre, a legenda quer dizer “Um jantar de véspera de natal brasileiro”.

O que pouca gente sabe é que Hailey, companheira de Justin Bieber, tem fortes raízes no Brasil: ela é filha da designer brasileira Kennya Baldwin com o ator norte-americano Stephen Baldwin.

Hailey é tão apaixonada pela cultura brasileira que tem ‘Minas Gerais’ tatuado no tornozelo – estado onde sua avó Mary Ellen Deodato nasceu.

O natal dos famosos

Além de Justin Bieber e Hailey Baldwin, outros famosos internacionais e brasileiros mostraram detalhes de suas festas de Natal nas redes sociais.

O casal Alok e Romana Novais compartilhou uma foto em frente à árvore para dar a notícia de que sua segunda filha, Raika, havia recebido alta da UTI e passaria o Natal em casa com a família. “Melhor presente”, escreveu o DJ.

Já a vencedora de A Fazenda 12, Jojo Todynho, fez stories com a família em oração ao redor da mesa da ceia e publicou uma foto com sua avó, de quem tanto falou durante o confinamento. “Passando pra desejar um feliz natal para todos, um grande beijo da família ‘Menezes’”, era a legenda.

A cantora Anitta também passou a data com a família reunida e registrou o momento em uma foto no Instagram diretamente do México, onde está de férias.