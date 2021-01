Kéfera é processada em R$ 80 mil por ex-funcionária, diz colunista

A atriz Kéfera Buchmann, de 27 anos, que é um dos nomes apontados como possível participante para entrar no BBB 21, agora, está sendo processada por uma ex-funcionária. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, a mulher pede R$ 80 mil.

Saiba porque Kéfera está sendo processada

Depois de trabalhar administrando as redes sociais de Kéfera, Karoline Domingues de Oliveira entrou na Justiça. Ela quer conseguir ter a aprovação de vínculo empregatício pelos anos trabalhados com a atriz.

A mulher afirma que trabalhou com Kéfera de janeiro de 2015 até junho de 2019, quando foi dispensada. Ela explicou que não tinha a carteira de trabalho com o registro de que estava empregada e que recebia o salário de R$1,5 mil mensais.

Para completar, Karoline afirmou que não teve direito ao FGTS, férias proporcionais, saldo de salário, cesta básica, vale transporte, nem aviso prévio.

Ao procurar a Justiça, ela pediu uma indenização por danos morais de R$ 25 mil. Até o momento o valor do processo que a ex-funcionária pede é de R$80 mil. De acordo com a coluna, Kéfera quis que o processo ficasse em segredo de Justiça, mas sua solicitação foi indeferida.

Ex-youtuber é processada por taxista

Vale lembrar que Kéfera já perdeu um processo. Em 2017, ela foi condenada a pagar R$ 25 mil para um taxista por indenização de danos morais e materiais.

Durante uma corrida, o motorista teria pedido para a atriz não comer dentro do carro, mas não aceitou. Ao ser repreendida, ela acabou divulgando dados do homem nas redes sociais e pediu ajuda aos seguidores.

Kéfera no BBB 21?

A atriz, que ficou famosa através do Youtube, passou a ser solicitada pelos fãs para entrar no elenco do BBB 21. No Instagram de Boninho, diretor do programa, acabou falando sobre a artista.

“Queria muito que a Kéfera estivesse no BBB 21”, disse um internauta. Em seguida, Boninho respondeu: “Sou fã dessa menina”.

Mas apesar dos boatos, Kéfera foi vista em Pipa, no Rio Grande do Norte. Em alguns flagras, ela apareceu se divertindo com amigos, o que pode afastar a possibilidade da famosa estar no reality. Isso porque, os fãs acreditam que o confinamento antes do programa já começou.