kim kardashian anuncia fim de ‘Keeping up with the Kardashians’ após 14 anos no ar

Após 20 temporadas, “Keeping up with the Kardashians” vai chegar ao fim. Kim Kardashian, estrela do reality, fez o anúncio surpresa em suas redes sociais, na terça-feira (8). A série foi ao ar por 14 anos na E !, que seguiu Kim e o resto da família Kardashian-Jenner.

A 19ª temporada estreará em 17 de setembro, já a última temporada será exibida apenas em 2021. O programa estreou em 14 de outubro de 2007 e tornou-se um dos reality shows de TV mais famosos.

Fim do “Keeping Up with the Kardashians”

“É com o coração pesado que tomamos a difícil decisão, como família, de dizer adeus a Keeping Up With The Kardashians. Após o que serão 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e inúmeros spin-offs, estamos mais que gratos a todos vocês que nos assistiram por todos esses anos — pelos bons e maus momentos, pela felicidade lágrimas e os muitos relacionamentos e filhos”, disse o primeiro trecho do comunicado.

“Estamos muito gratos a todos vocês que nos observaram por todos esses anos – nos bons e nos maus momentos, na felicidade, nas lágrimas e nos muitos relacionamentos e filhos. Manteremos para sempre as lembranças maravilhosas e inúmeras pessoas que conhecemos ao longo do caminho”, continuou.

“Obrigado aos milhares de indivíduos e empresas que fizeram parte desta experiência e, o mais importante, um agradecimento muito especial a Ryan Seacrest por acreditar em nós, E! Por sermos nosso parceiro e nossa equipe de produção no Bunim / Murray, que passou incontáveis ​​horas documentando nossas vidas “, acrescentou Kardashian.