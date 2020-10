Kim Kardashian dá festa “humilde” em uma ilha particular com um grande grupo de familiares e amigos para comemorar seu aniversário.

Contudo, a internet não perdoou e a acusaram de ser um pouco alienada sobre a situação atual do planeta em meio a pandemia.

De acordo com Kim, a viagem seguiu “duas semanas de vários exames de saúde e pedindo a todos para ficar em quarentena”.

Postando fotos do evento no Twitter, Kardashian disse que humildemente se lembrou dos privilégios da sua vida.

Enquanto alguns fãs elogiaram sua franqueza, outros disseram que a viagem foi “insensível” para famílias que não podem estar juntas nesse momento.

“Isso é tão grotesco”, respondeu um usuário . “Os ricos podem fingir que são normais em uma ilha particular. Pessoas normais de verdade estão cancelando o Dia de Ação de Graças e o Natal”.

O músico britânico Peter Frampton também respondeu, dizendo: “Você é tão insensível que não percebe que isso não é o que a maioria das pessoas durante o pior pico de covid ainda quer ouvir? As pessoas estão indo para bancos de alimentos, não para ilhas privadas”.

Before COVID, I don’t think any of us truly appreciated what a simple luxury it was to be able to travel and be together with family and friends in a safe environment. pic.twitter.com/lhzLIdutlZ

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020