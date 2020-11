De musical a séries: 12 lançamentos de dezembro da Netflix

Dezembro começa amanhã e já estamos de olho nos lançamentos de dezembro da Netflix. Se você faz parte do grupo de pessoas que adora se jogar no sofá e maratonar, saiba que a plataforma de streaming destacou 12 novidades para este fim de ano, incluindo séries e filmes com elenco de peso.

Quais são os lançamentos de dezembro da Netflix?

A publicação nas redes sociais da plataforma de streaming divulgou os lançamentos para o último mês do ano, com estreias entre dia 4 e 31. Uma delas é o musical “The Prom“, com Meryl Streep, James Corden e Nicole Kidman. “A Voz Suprema do Blues” traz Viola Davis, Chadwick Boseman e Glynn Turman. Tem também George Clooney estrelando e dirigindo “O Céu da Meia-Noite“. Para quem aguarda a quarta parte da série “Sabrina“, ela chega ao catálogo no último dia de dezembro.

Dia 4: Mank

“A Hollywood da década de 1930 é vista pelo olhar crítico do roteirista Herman J. Mankiewicz, em meio aos seus esforços para terminar o roteiro de Cidadão Kane.”

Filme

Dia 4: Selena – lançamentos de dezembro da Netflix

“Os esforços de Selena e sua família para alcançar seus sonhos a transformaram em um ícone da música latina.”

Série

Dia 9: A Incrível História da Ilha das Rosas

“Um engenheiro idealista constrói a própria ilha no litoral da Itália e a declara uma nação independente, chamando a atenção do mundo – e do governo.”

Filme

Dia 10: Alice in Borderland – lançamentos de dezembro da Netflix

“Um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver.”

Série

Dia 11: The Prom

“Um grupo de estrelas decadentes da Broadway agita a vida de uma cidadezinha do interior ao ajudar uma garota proibida de levar a namorada ao baile de formatura.”

Filme

Dia 11: A Desordem que Ficou – Lançamentos de dezembro da Netflix

“Uma professora começa a lecionar em uma escola e é atormentada por uma morte recente no local. Agora, é a sua própria vida que está em jogo.”

Filme

Dia 14: Tiny Pretty Things (O Preço da Perfeição)

“Uma bailarina é convidada para substituir uma aluna modelo em uma renomada escola de balé em Chicago e entra em um mundo de mentiras, traições e competição desumana.”

Série.

Dia 18: Ma Rainey’s Black Bottom (A Voz Suprema do Blues)

“Na Chicago de 1927, o clima fica tenso quando a pioneira Mãe do Blues se reúne com a banda em um estúdio de gravação. Adaptação da peça de August Wilson.”

Filme

Dia 23: Midnight Sky (O Céu da Meia-Noite)

“Um cientista solitário tenta impedir que uma equipe de astronautas volte para casa depois de uma misteriosa catástrofe global. Estrelado e dirigido por George Clooney.”

Filme

Dia 25: Bridgerton

“Baseados nos romances best-seller, esta série acompanha os oito irmãos da família Bridgerton na busca pelo amor.”

Série

Dia 30: Equinox – lançamentos de dezembro da Netflix

“Vinte anos depois de ter visto um ônibus desaparecer sem deixar vestígio, Astrid reconhece uma das vítimas e resolve investigar o caso.”

Série

Dia 31: Sabrina pt. 4(e final)

“Bruxa e também mortal, a jovem Sabrina Spellman fica dividida entre a vida normal de adolescente e o legado de sua família feiticeira.”