Qual o final de Estela e padre Pedro Mulheres Apaixonadas?

Mulheres Apaixonadas traz várias polêmicas e uma delas trata do amor proibido de Estela e padre Pedro. Afinal, o religioso não pode se casar. Rica, a prima de Helena passa parte da novela atrás do sacerdote e até ajuda a igreja, mas o esforço traz resultados? Relembre como termina a trama de 2003, escrita por Manoel Carlos.

Estela e padre Pedro terminam juntos

Quem torce pelo casal Estela e Padre Pedro pode comemorar, pois os dois terminam juntos em Mulheres Apaixonadas. Mas eles só conseguirão selar seu amor nos últimos capítulos da história.

Durante toda a novela, Estela tenta ficar perto do amado e começa a mostrar mudanças em suas atitudes, já que é considerada fútil por alguns. Apesar de gostar dela, Pedro não pode demonstrar seus sentimentos e se declarar para a moça, já que é padre. No entanto, na reta final do folhetim, ele decide abandonar a batina para ficar com a prima de Helena.

A decisão do padre é tomada depois de uma conversa séria com Alzira (Walderez de Barros), amiga e governanta que o conhece há anos. "Pensei muito bem e decidi seguir o meu coração, como a senhora disse. Escrevi essa carta ao bispo, pedindo dispensa do ministério", informa o personagem de Nicola Siri na cena.

"Deus seja louvado! Acho que você fez o certo Pedro, sempre fui defensora da sua fé, é a minha também. Fui defensora do exercício, do seu ministério, mas agora confesso que estou preferindo ver você feliz", comemora ela com a notícia.

Após deixar o cargo para trás, o religioso se encontra com Estela e conta as novidades. Estela e padre Pedro enfim se beijam e fazem declarações de amor um para o outro. No desfecho da trama, Estela deixa sua vida luxuosa para trás, sai do hotel e se muda para o sítio para morar com o amado.

Veja - Qual é a música tema da Estela e padre Pedro? Relembre

Quem fica com quem no final de Mulheres Apaixonadas

E Estela e padre Pedro não são os únicos a terminarem a novela Mulheres Apaixonados felizes, outros casais também ganham um desfecho cheio de amor.

Helena e Cesar: depois de muitos altos e baixos no campo do amor, Helena e Cesar enfim ficam juntos de vez no final de novela Mulheres Apaixonadas e sobem ao altar no último capítulo da trama de Manoel Carlos.

Teo e Laura: após se divorciar de Helena, Teo se aproxima de Laura durante seu tempo no hospital - por conta de um tiro na cabeça que recebe durante um embate entre bandidos e a polícia que quase o mata. Os dois acabam juntos e no final da novela vivem felizes com Salete (Bruna Marquezine), que descobre-se ser filha biológica do músico.

Lorena: namorada de Expedito durante grande parte da trama, ela o perde para a ex-nora antes do final da novela. Porém, a personagem de Susana Vieira não termina sozinha, pois é apresentada para o bonitão Ricardo (Reynaldo Gianecchini) pelo filho Diogo (Rodrigo Santoro), que deixa claro que gosta de mulheres mais velhas.

Silvia e Caetano: a mãe de Lorena (Natalia do Vale) se divorcia de Afrânio (Paulo Figueiredo) e continua tendo um caso com o taxista Caetano (Paulo Coronato), que contrata como seu motorista particular. Além do caso com Silvia, o mulherengo mantém seu casamento com Rosinha (Guilhermina Guinle) e o caso com a empregada Shirley (Renata Pitanga)

Afrânio e Rebeca: após terminar com a mãe de sua filha, o ricaço termina ao lado de Rebeca (Alessandra Colassanti), funcionária da joalheria do hotel com quem teve um caso enquanto estava casado com Silvia.

Marina e Expedito: após terminar seu casamento com Diogo, Marino se envolve com Expedito, namorado de Lorena. Após deixar a personagem de Susana Vieira, o modelo termina a novela Mulheres Apaixonadas ao lado de Marina, com quem vive brigando por conta do ciúmes excessivo da moça.

Luciana e Diogo: o casamento de Diogo e Marina não dá certo, assim como o romance de Luciana com Cesar ao longo da trama. Com isso, a dupla, que já se relacionou no passado, volta a namorar e termina a novela lado a lado.

Cláudio e Edwiges: apesar de engravidar Gracinha (Carol Castro), Claudio (Erik Marmo) termina ao lado de seu verdadeiro amor, a personagem de Carolina Dieckmann. Os dois se casam no desfecho da trama e a moça perde a virgindade na noite de núpcias, como sempre sonhou.

Vidinha e Sergio: depois que Sergio deixa Heloisa (Giulia Gam), que perde as estribeiras e comete atrocidades, como tentar matar Vidinha (Julia Almeida) e confessar que fez uma cirurgia para nunca engravidar e assim não dividir o marido com um filho, o personagem de Marcello Anthony termina com a filha de Lorena, Vidinha. Os dois começam a se relacionar depois do divórcio dele e combinam uma viagem pela Europa.

Raquel fica sozinha: a professora de educação física vivida por Helena Ranaldi termina a novela sem Fred (Pedro Furtado), que morre depois de ser sequestrado por Marcos (Dan Stulbach), o marido possessivo e abusivo dela. Apesar de ficar sozinha, ela ganha uma lembrança do amado, pois engravida dele pouco antes dos capítulos finais da trama.

Leia também - Você sabia? Ano de Mulheres Apaixonadas ainda não tinha Lei Maria da Penha